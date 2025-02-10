В Сочи выпустили птиц, которых спасли после загрязнения моря в Анапе

В Сочи в дикую природу выпустили черношейную поганку и трех чомг, пострадавших от мазута. Жители переживают, что птиц не окольцевали

8 февраля эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале, что черношейную поганку по кличке Чупа-Чупс и трех чомг, спасенных в Анапе, выпустили в Имеретинской низменности в Сочи. По заключениям ветеринара и орнитолога, особи были готовы к тому, чтобы их отпустили в дикую природу.



Черношейная поганка прошла двухсуточный тест в бассейне, спала на воде. За чомгами также наблюдали больше суток.

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По словам эколога, птиц решили выпустить именно в Сочи из-за более благоприятных погодных условий:



«Вчера допоздна обсуждали вопрос, что правильнее: держать еще неделю в бассейне или увезти туда, где нет шторма. Я не вмешивался в дискуссии, ветеринарам виднее. Решили везти. Птицы дорогу перенесли хорошо. Делали остановки, чтобы напоить их».

Отметим, что поганка была любимицей волонтеров. Это одна из первых подопечных центра реабилитации птиц в Витязеве.

Эколог Геогрий Каваносян также поделился кадрами выпуска птиц в Сочи в соцсетях. Под его постом появилось множество гневных комментариев пользователей. Они переживают, что перед выпуском птиц не окольцевали — это важно, чтобы в будущем понимать, сколько особей выжило:



«Почему птичек не окольцевали?».



«Скорее всего, сняли временную метку из стационара. Не кольцевали птиц».



«Написали, что кольца есть, но нет согласования на кольцевание. Обещают позже объяснить, почему так».



«Как это можно не окольцевать птиц, которых столько времени выхаживали? Какое ещё для этого согласование нужно? Специально не окольцевали, чтобы забыть про них побыстрее и не идентифицировать, если они опять в том же мазуте окажутся или погибнут».

Напомним, что это уже не первый выпуск птиц, спасенных от разлива нефти. В начале января ветеринары Краснодарского сафари-парка отпустили 200 особей в естественную среду обитания — реку Кубань. Однако ранее экологи предупреждали, что птицы должны находиться под наблюдением ветеринаров до весны. Пернатых можно отпускать, когда они поменяют оперение.



Также к скорому выпуску спасенных птиц готовила анапская ферма «Аристей». Там заявили, что для особей нет места, а теплицы для их содержания еще не построили. Это прокомментировал эколог Геогрий Каваносян и отметил, что решение о выпуске может принять только ветеринарный врач.