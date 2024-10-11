Не только Галицкий. В рейтинг самых богатых людей РФ вошли четыре бизнесмена Краснодарского края

Эксперты составили рейтинг миллиардеров России 2024 года. В него вошли четыре уроженца Краснодарского края

В общем списке он занял 41 место. Его состояние оценили в 3,3 млрд долларов.

Издание Forbes опубликовало рейтинг миллиардеров России по данным 2024 года. Самым богатым из бизнесменов Кубани стал краснодарский меценат Сергей Галицкий.

На 51 строчке оказался основатель ГК «Базовый элемент» и председатель попечительского совета «Вольное дело» Олег Дерипаска. По данным Forbes, в 2024 году он владеет капиталом в 2,8 млрд.



Также в топ вошли два бизнесмена из Новороссийска. Один из них — Евгений Касперский, гендиректор «Лабораторий Касперского». С состоянием в 2 млрд долларов он занял 70 место.

Его земляк Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы «Дело» оказался на последней 125 позиции списка самых богатых людей страны. В его распоряжении 1 млрд долларов.