Не только Галицкий. В рейтинг самых богатых людей РФ вошли четыре бизнесмена Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты составили рейтинг миллиардеров России 2024 года. В него вошли четыре уроженца Краснодарского края

Издание Forbes опубликовало рейтинг миллиардеров России по данным 2024 года. Самым богатым из бизнесменов Кубани стал краснодарский меценат Сергей Галицкий.

В общем списке он занял 41 место. Его состояние оценили в 3,3 млрд долларов.

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На 51 строчке оказался основатель ГК «Базовый элемент» и председатель попечительского совета «Вольное дело» Олег Дерипаска. По данным Forbes, в 2024 году он владеет капиталом в 2,8 млрд.

Также в топ вошли два бизнесмена из Новороссийска. Один из них — Евгений Касперский, гендиректор «Лабораторий Касперского». С состоянием в 2 млрд долларов он занял 70 место.

Его земляк Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы «Дело» оказался на последней 125 позиции списка самых богатых людей страны. В его распоряжении 1 млрд долларов.

Как писали Юга.ру, в августе 2024 года Сергей Галицкий опустился на семь строчек в рейтинге богатейших людей мира.

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