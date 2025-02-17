Аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России

16 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала список самых опасных аэропортов. При этом уточняется, что в стране нет аэродромов, которые можно было бы назвать небезопасными или экстремальными, однако у каждого из них есть свои особенности, которые могут значительно усложнять процесс взлета и посадки.

На первом месте рейтинга оказался аэропорт Сочи. При наличии двух полос самолеты могут использовать только одну из них, так как взлетать и садиться можно только со стороны моря.