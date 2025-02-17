Аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Аэропорт Сочи включили в список авиагаваней с наиболее сложными условиями для пилотов

16 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала список самых опасных аэропортов. При этом уточняется, что в стране нет аэродромов, которые можно было бы назвать небезопасными или экстремальными, однако у каждого из них есть свои особенности, которые могут значительно усложнять процесс взлета и посадки.

На первом месте рейтинга оказался аэропорт Сочи. При наличии двух полос самолеты могут использовать только одну из них, так как взлетать и садиться можно только со стороны моря.

«Самый многострадальный»:

Из-за часто меняющихся погодных условий аэропорт часто закрывают. Кроме того, большинство рейсов прибывает с севера, что вынуждает пилотов совершать дополнительные маневры, чтобы выйти на нужный курс для посадки.

Еще один фактор сложности аэропорта — река Мзымта на краю взлетно-посадочной полосы.

Также в рейтинг вошли авиагавани Иркутска, Мурманска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Абакана и Волгограда.

Как писали Юга.ру, из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби. Билет туда-обратно стоит больше 100 тыс. рублей.

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