Аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России
Аэропорт Сочи включили в список авиагаваней с наиболее сложными условиями для пилотов
16 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала список самых опасных аэропортов. При этом уточняется, что в стране нет аэродромов, которые можно было бы назвать небезопасными или экстремальными, однако у каждого из них есть свои особенности, которые могут значительно усложнять процесс взлета и посадки.
На первом месте рейтинга оказался аэропорт Сочи. При наличии двух полос самолеты могут использовать только одну из них, так как взлетать и садиться можно только со стороны моря.
«Самый многострадальный»:
Из-за часто меняющихся погодных условий аэропорт часто закрывают. Кроме того, большинство рейсов прибывает с севера, что вынуждает пилотов совершать дополнительные маневры, чтобы выйти на нужный курс для посадки.
Еще один фактор сложности аэропорта — река Мзымта на краю взлетно-посадочной полосы.
Также в рейтинг вошли авиагавани Иркутска, Мурманска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Абакана и Волгограда.
Как писали Юга.ру, из Сочи запустят прямые рейсы в Абу-Даби. Билет туда-обратно стоит больше 100 тыс. рублей.