Снегопады и морозы до -16 °С. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели

С 17 по 19 февраля на Кубани будет холодно. В регионе также продолжатся снегопады

Краснодарский гидрометцентр сообщил , что 17 февраля в регионе продолжит идти сильный снег, местами он будет мокрым. В некоторых районах ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью −5°…−10 °C, днем 0…-5°, на Черноморском побережье ночью похолодает до -6 °C, днем — до +4 °C.

Со вторника, 18 февраля, похолодает еще сильнее. Температура воздуха ночью -4…-9 °C, местами — до -14 °C, а в среду, 19 февраля, местами ожидается мороз до -16 °C. Днем -1…-6 °C. На Черноморском побережье будет дуть сильный ветер 9-14 м/с. В районе Новороссийска обещают ураган до 20-25 м/с.

В Краснодаре с 17 по 19 февраля будет идти снег. Температура воздуха по ночам опустится от -6 до -9 °C, днем — -1…-2 °C. Ветер будет слабым.