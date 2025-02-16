Зимняя сказка в середине февраля. Делимся фотографиями заснеженного парка «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре 16 января наступила зима. Собрали кадры из снежного парка «Краснодар»

16 января в Краснодаре выпал снег и продолжился в течение дня. Снегопад начался еще вечером 15 февраля. Ранее синоптики обещали, что сугробы достигнут 18 сантиметров, однако высота снежного покрова гораздо меньше. 

Если на городских улицах и тротуарах снег начал быстро таять и превращаться в лужи и слякоть, то в парке «Краснодар» он белоснежный, поэтому многие отправились гулять именно туда.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Не смотря на снегопад, желающих попасть в Японский сад оказалось немало. Перед инфоматами скопились очереди, QR-коды быстро заканчивались, поэтому не все смогли попасть в любимую локацию. При этом утром людей в Японском саду практически не было.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В парке «Краснодар» убрали практически все новогодние объекты и иллюминацию, на стадионе также «погасли» снежинки. Однако арки в «Парке облаков» еще не разобрали. Жители фотографировались в новогоднем тоннеле.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Меньше всего людей прогуливалось в дубовой аллее. Качели и лавочки, на которых обычно не найти свободного места, были пустыми.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае.

Краснодар парк «Краснодар» Погода Фотография Японский сад

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Зимняя сказка в середине февраля. Делимся фотографиями заснеженного парка «Краснодар»
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