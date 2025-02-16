Зимняя сказка в середине февраля. Делимся фотографиями заснеженного парка «Краснодар»

16 января в Краснодаре выпал снег и продолжился в течение дня. Снегопад начался еще вечером 15 февраля. Ранее синоптики обещали, что сугробы достигнут 18 сантиметров, однако высота снежного покрова гораздо меньше.

Если на городских улицах и тротуарах снег начал быстро таять и превращаться в лужи и слякоть, то в парке «Краснодар» он белоснежный, поэтому многие отправились гулять именно туда.