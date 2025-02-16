Теплый апрель и много дождей. Синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае и Ростовской области

В России прогнозируют теплую весну. Какой она будет на Кубани и у ростовчан?

Синоптики сообщают, что наступающая весна будет «необычайно теплой». В Южном федеральном округе самым теплым месяцем станет апрель. Например, это сильнее будет заметно в Волгограде и Ростове-на-Дону.

При этом аномально теплый март обещают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижним Новгороде, Воронеже, Перми и городах Центральной России.

Кроме того, весной специалисты прогнозируют больше дождей. В Ростове-на-Дону может выпасть почти в пять раз больше осадков, чем в 2024 году — до 145 мм, в Воронеже и Волгограде в три раза больше, а в Краснодаре — в два раза.

Синоптики также рассчитали, когда автовладельцам стоит готовиться к смене шин. Раньше это смогут сделать жители Краснодара — в середине марта, а в Ростове-на-Дону машины «переобуют» к концу марта.