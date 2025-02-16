Теплый апрель и много дождей. Синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае и Ростовской области

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России прогнозируют теплую весну. Какой она будет на Кубани и у ростовчан?

13 февраля сервис «Яндекс Погода» опубликовал прогноз погоды на весну в разных регионах России. Юга.ру ознакомились с данными метеорологов.

Синоптики сообщают, что наступающая весна будет «необычайно теплой». В Южном федеральном округе самым теплым месяцем станет апрель. Например, это сильнее будет заметно в Волгограде и Ростове-на-Дону. 

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При этом аномально теплый март обещают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижним Новгороде, Воронеже, Перми и городах Центральной России.

Кроме того, весной специалисты прогнозируют больше дождей. В Ростове-на-Дону может выпасть почти в пять раз больше осадков, чем в 2024 году — до 145 мм, в Воронеже и Волгограде в три раза больше, а в Краснодаре — в два раза. 

Синоптики также рассчитали, когда автовладельцам стоит готовиться к смене шин. Раньше это смогут сделать жители Краснодара — в середине марта, а в Ростове-на-Дону машины «переобуют» к концу марта.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском и Ставропольском краях раньше срока проснулись клещи.

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Теплый апрель и много дождей. Синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае и Ростовской области
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