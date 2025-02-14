«Андрюха, по электроконям». Полицейские Сириуса первыми в России стали нести службу на электросамокатах

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Сириус | городской округ»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Сириус | городской округ»

В Сириусе полицейские пересели на электросамокаты. Проект могут запустить и в других регионах

14 февраля телеграм-канал «Сириус | городской округ» сообщил, что местные полицейские первыми в России пересели на электросамокаты. Это пилотный проект, реализованный с одним из сервисов кикшеринга. 

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, цель нововведения — повышение мобильности сотрудников и оперативности реагирования. По ее словам, полицейские, использующие электротранспорт, обучились безопасному вождению и прошли дополнительную проверку знаний ПДД.

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«Благодаря своей компактности и маневренности, электросамокаты в условиях узких улиц и загруженных дорог позволят перемещаться быстрее, чем на автомобилях», — объяснила представитель МВД.

Если эксперимент окажется успешным, проект могут реализовать и в других регионах страны.

«Кто знает, возможно, скоро мы увидим целый батальон доблестных стражей порядка, которые, стоя на двухколесных электролошадках, будут лететь на вызовы. Андрюха, по электроконям», — написали авторы поста.

Как писали Юга.ру, мэрия Сочи открыла парковки для электросамокатов. Оставлять транспорт можно только в специально отведенных местах. 

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«Андрюха, по электроконям». Полицейские Сириуса первыми в России стали нести службу на электросамокатах
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