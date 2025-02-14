«Легенды каменных великанов»: курорт «Роза Хутор» представил книгу сказок Евразии в Москве

13 февраля в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошла презентация книги «Легенды каменных великанов». Ее выпустил издательский дом Мещерякова при поддержке горного курорта «Роза Хутор»

Сборник, созданный в сотрудничестве «Розы Хутор», издательского дома Мещерякова и МГЛУ, вышел тиражом в тысячу экземпляров. В книге собрали сказки народов Евразии, объединенные темой гор и культурного наследия. «Легенды каменных великанов» рассказывают о дружбе, любви и преодолении трудностей.

Особенность книги — тексты на русском и языках стран СНГ: азербайджанском, армянском, белорусском, грузинском, китайском, казахском, кырзызском, таджикском и узбекском. Переводы выполнили преподаватели МГЛУ.

Книгу «Легенды каменных великанов» можно приобрести на горном курорте «Роза Хутор» и в интернет-магазине ИД Мещерякова.

«Публикация подобных книг крайне важна, потому что так наши страны становятся ближе друг другу, мы лучше понимаем культурный контекст как каждой отдельно взятой страны содружества, так и нашу совместную историю и современность. Кроме этого, такая книга — прекрасный материал и источник, который мы будем использовать на занятиях со студентами, изучающими языки стран СНГ. Особенно приятно, что это событие происходит в год 25-летия придания университету статуса базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ», — отметила профессор, директор проектного офиса международного сотрудничества МЛГУ Ольга Егорова.

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Идея книги возникла благодаря общественной организации Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), образованного в 2023 году при участии курортов «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан). В ноябре к ним присоединился «Шахдаг» (Азербайджан), в марте 2024-го — «Ой-Карагай» (Казахстан). Миссия ЕАГК — стратегическое развитие туризма на евразийском пространстве, профессиональное общение и обмен опытом.

«Сказки лучше всего передают самобытность народов. Фактически это их голоса, который мы слышим через века и поколения, так мы больше узнаем о народных обычаях и традициях. После знакомства со сказками хочется увидеть удивительные места, где живут их герои. Уверен, что именно такие гуманитарные проекты помогают наладить эффективный диалог между странами, в том числе в сфере горного туризма. С 3 по 7 марта в Азербайджане будет проходить очередное мероприятие ЕАГК — Фестиваль горных курортов Евразии. «Роза Хутор» также примет в нем участие и, конечно, мы подарит коллегам сборник «Легенды каменных великанов», — рассказал заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

«Легенды каменных великанов» — уникальный сборник, ставший результатом совместной кропотливой работы горного курорта «Роза Хутор», Издательского дома Мещерякова и МГЛУ. От поиска древних легенд и их бережного перевода до создания образов героев, оживающих на страницах книги — каждый этап сплелся в захватывающее повествование, позволяющее читателям перенестись в мир таинственных каменных исполинов. Рады, что наше издание не только сохраняет культурное наследие, но и дарит возможность ощутить магию природы через призму народной мудрости!», — отметила генеральный директор ИД Мещерякова Дарья Мещерякова.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»