Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о традиционных текстильных ремеслах Кубани
Слушателям расскажут о ключевых техниках ткачества (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 февраля лекцию «Традиционные текстильные ремесла Кубани: от истоков к современности».
Программа:
- история возникновения и развития традиционных текстильных промыслов на Кубани;
- разнообразие материалов, используемых для создания текстильных изделий: от шерсти и льна до хлопка и шелка;
- ключевые техники ткачества, вышивки, набойки и кружевоплетения, характерные для региона;
- символика орнаментов и их значении в культуре;
- роль текстильных ремесел в быту и обрядах казаков;
- современные мастера, сохраняющие и развивающие традиции кубанского текстиля.
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Начало лекции в 19:00 по улице Калинина, 289 (мастерская «Лес и поле»). Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.
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