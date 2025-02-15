Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о традиционных текстильных ремеслах Кубани

Слушателям расскажут о ключевых техниках ткачества (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 февраля лекцию «Традиционные текстильные ремесла Кубани: от истоков к современности». Программа: история возникновения и развития традиционных текстильных промыслов на Кубани;

разнообразие материалов, используемых для создания текстильных изделий: от шерсти и льна до хлопка и шелка;

ключевые техники ткачества, вышивки, набойки и кружевоплетения, характерные для региона;

символика орнаментов и их значении в культуре;

роль текстильных ремесел в быту и обрядах казаков;

современные мастера, сохраняющие и развивающие традиции кубанского текстиля.

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Встречу в рамках лаборатории «Нить истории» проводит мастер Vita Nuova София Левченко. Начало лекции в 19:00 по улице Калинина, 289 (мастерская «Лес и поле»). Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.