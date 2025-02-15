Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о традиционных текстильных ремеслах Кубани

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

Слушателям расскажут о ключевых техниках ткачества (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 февраля лекцию «Традиционные текстильные ремесла Кубани: от истоков к современности».

Программа:

  • история возникновения и развития традиционных текстильных промыслов на Кубани;
  • разнообразие материалов, используемых для создания текстильных изделий: от шерсти и льна до хлопка и шелка;
  • ключевые техники ткачества, вышивки, набойки и кружевоплетения, характерные для региона;
  • символика орнаментов и их значении в культуре;
  • роль текстильных ремесел в быту и обрядах казаков;
  • современные мастера, сохраняющие и развивающие традиции кубанского текстиля.

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Начало лекции в 19:00 по улице Калинина, 289 (мастерская «Лес и поле»). Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 15 февраля лекцию «ХХ век в России: коренной перелом в Великой Отечественной войне». 

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