Краснодарцев приглашают обсудить переломный для СССР этап Великой Отечественной войны

Историк расскажет, как Краснодарский край переживал оккупацию (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: коренной перелом в Великой Отечественной войне». Встреча пройдет 15 февраля.

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Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.