Краснодарцев приглашают обсудить переломный для СССР этап Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Историк расскажет, как Краснодарский край переживал оккупацию (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: коренной перелом в Великой Отечественной войне». Встреча пройдет 15 февраля.

Программа:

  • что стало целью Германии после поражения под Москвой;
  • в чем крылись причины советского коллаборационизма;
  • как можно оценивать масштабы помощи союзников;
  • как Краснодарский край переживал оккупацию;
  • почему 1942-й считается самым тяжелым годом войны для СССР.

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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, литературный музей Кубани анонсировал на 22 февраля лекцию «Декабристы: проигравшие победители».

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Краснодарцев приглашают обсудить переломный для СССР этап Великой Отечественной войны
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