Краснодарцев приглашают обсудить переломный для СССР этап Великой Отечественной войны
Историк расскажет, как Краснодарский край переживал оккупацию (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: коренной перелом в Великой Отечественной войне». Встреча пройдет 15 февраля.
Программа:
- что стало целью Германии после поражения под Москвой;
- в чем крылись причины советского коллаборационизма;
- как можно оценивать масштабы помощи союзников;
- как Краснодарский край переживал оккупацию;
- почему 1942-й считается самым тяжелым годом войны для СССР.
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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.
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