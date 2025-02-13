В Краснодаре состоится театрализованная лекция о Масленице

Краснодарцам в необычном формате расскажут об обрядах, связанных с Масленичной неделей (18+)

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 27 февраля театрализованную лекцию о Масленице. Слушатели узнают об истоках зарождения праздника, его воплощениях и интерпретациях в искусстве, а также познакомятся с проявлениями традиционных обрядов в современной культуре.

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«Предлагаем заново познакомиться с одним из самых любимых и вкусных праздников. Помимо лекции наших гостей ждет тематический ужин», — приглашают организаторы. Лекция пройдет в лофте «Лучшее место» по улице Северной, 241. Начало в 18:30. Стоимость участия 4000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. Напомним, Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 2 марта.