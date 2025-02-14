В «Сочи Парке» появятся новые аттракционы за 500 млн рублей

К летнему сезону в «Сочи Парке» установят два новых аттракциона

Аттракцион «Лесная почта» — горка на 16 посадочных мест с длиной трека 123 метра. «Кочки-грибочки» — интерактивная карусель на 20 человек, оборудованная педалями. С их помощью можно регулировать высоту, на которую поднимается кабинка.

13 февраля «Коммерсантъ» сообщил , что к лету в «Сочи Парке» установят два новых аттракциона итальянской фирмы Antonio Zamperla S.p.A. Объекты развлечения обойдутся в 500 млн рублей.

Кроме того, к лету в «Сочи Парке» реконструируют детский уголок — обновят территорию, установят больше развлечений и зон отдыха. Работы идут и за пределами комплекса. Семейный аттракцион «Колесо времени» заменят на более современную и вместительную версию.

Ранее «Сочи Парк» назвал свои самые популярные аттракционы по итогам 2024 года. На первом месте — американские горки «Змей Горыныч».