В «Сочи Парке» появятся новые аттракционы за 500 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру
    © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

К летнему сезону в «Сочи Парке» установят два новых аттракциона

13 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что к лету в «Сочи Парке» установят два новых аттракциона итальянской фирмы Antonio Zamperla S.p.A. Объекты развлечения обойдутся в 500 млн рублей.

Аттракцион «Лесная почта» — горка на 16 посадочных мест с длиной трека 123 метра. «Кочки-грибочки» — интерактивная карусель на 20 человек, оборудованная педалями. С их помощью можно регулировать высоту, на которую поднимается кабинка.

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Кроме того, к лету в «Сочи Парке» реконструируют детский уголок — обновят территорию, установят больше развлечений и зон отдыха. Работы идут и за пределами комплекса. Семейный аттракцион «Колесо времени» заменят на более современную и вместительную версию.

Ранее «Сочи Парк» назвал свои самые популярные аттракционы по итогам 2024 года. На первом месте — американские горки «Змей Горыныч».

Как писали Юга.ру, в Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров за 1 трлн рублей.

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В «Сочи Парке» появятся новые аттракционы за 500 млн рублей
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