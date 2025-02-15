В «Яндекс Картах» теперь можно увидеть информацию о пандусах

Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Россияне могут строить маршрут с пандусами с помощью опции «Избегать лестниц»

12 февраля пресс-служба «Яндекса» сообщила, что в «Яндекс Картах» появилась информация о 40 тыс. пандусов.

Построить пешеходный маршрут с подъемниками можно с помощью опции «Избегать лестниц». Сервис не только проложит удобный путь, но и предупредит, сколько пандусов встретится на пути.

Юга.ру открыли карту и проложили маршрут от ТРЦ «Галерея-Краснодар» до парка «Чистяковская роща». Опция «Избегать лестниц» находится в графе «Параметры». Сервис сообщил, что на пути нам встретятся четыре лестницы и четыре лестницы с пандусом.

  • © Скриншот с «Яндекс Карт»
    © Скриншот с «Яндекс Карт»

В Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт:

Однако разработчики новой опции отметили, что платформы бывают нескольких видов — с поручнями и без, разной высоты и уклона. И они пока не могут гарантировать, что найденный на пути пандус подойдет всем — и туристу с чемоданом, и человеку на инвалидной коляске.

Пользователи могут предлагать правки, если информация в сервисе не соответствует действительности. Для этого нужно нажать «Добавить объект» или «Исправить неточность» и отправить описание с фотографией. После проверки модератором изменения отобразятся на карте.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске инвалиды-колясочники не смогли спуститься к оборудованному пляжу.

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В «Яндекс Картах» теперь можно увидеть информацию о пандусах
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