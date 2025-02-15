В «Яндекс Картах» теперь можно увидеть информацию о пандусах

Построить пешеходный маршрут с подъемниками можно с помощью опции «Избегать лестниц». Сервис не только проложит удобный путь, но и предупредит, сколько пандусов встретится на пути.

Юга.ру открыли карту и проложили маршрут от ТРЦ «Галерея-Краснодар» до парка «Чистяковская роща». Опция «Избегать лестниц» находится в графе «Параметры». Сервис сообщил, что на пути нам встретятся четыре лестницы и четыре лестницы с пандусом.

Однако разработчики новой опции отметили, что платформы бывают нескольких видов — с поручнями и без, разной высоты и уклона. И они пока не могут гарантировать, что найденный на пути пандус подойдет всем — и туристу с чемоданом, и человеку на инвалидной коляске.

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