«Будем вместе бороться». Депутат ЗСК хочет исключить из генплана дорогу у парка «Краснодар» после недовольств жителей

Чиновник рассказал, что будут делать с дорогой у парка «Краснодар», внесенной в принятый генеральный план

Предыстория: В начале февраля жители трех ЖК, расположенных в районе парка «Краснодар», записали обращение к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину. Они выступают против строительства автотрассы через их дворы. Сейчас там находится дубовая аллея.



По мнению краснодарцев, проект не принесет пользы и не поможет разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую.



7 февраля Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар» о нарушении их прав.

11 февраля депутат ЗСК Денис Хмелевский сообщил в своем телеграм-канале о встрече с недовольными краснодарцами и директором департамента городского транспорта и дорожного хозяйства Андреем Белугиным.



Руководитель дептранса рассказал, что 1 марта вступает в силу принятый ранее генплан. Он действительно предусматривает благоустройство дороги на улице Героев Разведчиков. Однако, по словам чиновников, в ближайшие 10 лет финансировать строительство не будут.

«Пробки как были, так и останутся»: Краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на Дзержинского

Денис Хмелевский заявил, что спросит у разработчика генплана «как при внесении новой дороги в документ учитывали все нормативы и как это отразится на дорожном трафике». Через гордуму Краснодара депутат хочет исключить эту дорогу из градостроительного документа.



«Дорог общего пользования внутри жилых комплексов быть не должно. Есть общие глобальные городские вопросы, которые необходимо решать. Будем вместе с жителями микрорайона «Панорама» бороться за защиту окружающей среды и комфортные условия», — отметил чиновник.