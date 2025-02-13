В марте из Ростова-на-Дону запустят автобусы в турецкую Аланью. Сколько стоит билет?

Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область, В мире

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Турецкий перевозчик планирует запустить автобусы по маршруту Ростов — Аланья. Транспорт поедет через Краснодар

Перевозчик Luks Yilmaz сообщил в телеграм-канале, что с 15 марта запустит автобусы из Ростова-на-Дону в Аланью. Рейсы планируют выполнять раз в неделю. Время в пути — около двух суток.

Маршрут пройдет через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин.

Сочи, Стамбул, Париж:

Стоимость билета составляет 110 долларов (10 345 рублей). В него входит 35 кг багажа и ручной клади. Билеты можно приобрести напрямую у перевозчика.

Ранее Luks Yilmaz запустил несколько автобусных маршрутов: Ростов-на-Дону — Стамбул, Ростов-на-Дону — Бурса и Махачкала — Стамбул.

Напомним, что в мае 2024 года генеральное консульство Турции переехало из Новороссийска в Краснодар. Оно располагается на улице Северной, 369.

Через консульство можно получить загранпаспорт, визу, гражданство, зарегистрировать брак или рождение ребенка, продлить водительские права и воспользоваться услугами нотариуса.

Как писали Юга.ру, запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на март 2025 года.

Владикавказ Краснодар Курорты и туризм отдых путешествия Ростов-на-Дону Стамбул Транспорт Турция

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