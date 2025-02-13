В марте из Ростова-на-Дону запустят автобусы в турецкую Аланью. Сколько стоит билет?
Турецкий перевозчик планирует запустить автобусы по маршруту Ростов — Аланья. Транспорт поедет через Краснодар
Перевозчик Luks Yilmaz сообщил в телеграм-канале, что с 15 марта запустит автобусы из Ростова-на-Дону в Аланью. Рейсы планируют выполнять раз в неделю. Время в пути — около двух суток.
Маршрут пройдет через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин.
Сочи, Стамбул, Париж:
Стоимость билета составляет 110 долларов (10 345 рублей). В него входит 35 кг багажа и ручной клади. Билеты можно приобрести напрямую у перевозчика.
Ранее Luks Yilmaz запустил несколько автобусных маршрутов: Ростов-на-Дону — Стамбул, Ростов-на-Дону — Бурса и Махачкала — Стамбул.
Напомним, что в мае 2024 года генеральное консульство Турции переехало из Новороссийска в Краснодар. Оно располагается на улице Северной, 369.
Через консульство можно получить загранпаспорт, визу, гражданство, зарегистрировать брак или рождение ребенка, продлить водительские права и воспользоваться услугами нотариуса.
Как писали Юга.ру, запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на март 2025 года.