Запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном вновь перенесли

18 января «Ъ Сочи» сообщил , что запуск парома между Сочи и Трабзоном (Турция) перенесли на март 2025 года. Это связано с плохими погодными условиями и Рамаданом в Турции. Ранее паромное сообщение должны были возобновить 23 января.

Напомним, что о запуске парома между Сочи и Турцией говорили еще в 2023 году. Его обещают восстановить, но сроки постоянно откладывают. Предполагалось, что паром Sea Вridge будет круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.



Сейчас судно пришвартовано на берегу Турции. Изначально паром хотели запустить из Имеретинского морского порта, но его исключили из международного состава.