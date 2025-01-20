Запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном вновь перенесли

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Возобновление паромного сообщения между Трабзоном и Сочи перенесли на март

18 января «Ъ Сочи» сообщил, что запуск парома между Сочи и Трабзоном (Турция) перенесли на март 2025 года. Это связано с плохими погодными условиями и Рамаданом в Турции. 

Ранее паромное сообщение должны были возобновить 23 января.

Родос, Миконос, Санторини:

Напомним, что о запуске парома между Сочи и Турцией говорили еще в 2023 году. Его обещают восстановить, но сроки постоянно откладывают. Предполагалось, что паром Sea Вridge будет круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.

Сейчас судно пришвартовано на берегу Турции. Изначально паром хотели запустить из Имеретинского морского порта, но его исключили из международного состава. 

Как писали Юга.ру, с 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер.

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