LADA Granta стала самым популярным новым автомобилем в Краснодарском крае в 2025 году — сервис объявлений

Аналитики сервиса объявлений выяснили, что в 2025 году интерес к новым машинам в Краснодарском крае вырос на 27,5%. Самой популярной оказалась LADA Granta со средней ценой в 1 092 000 рублей

Эксперты Авито Авто выяснили, что в сравнении с январем 2024 года интерес к новым машинам в Краснодарском крае вырос на 27,5%, а предложение — на 48,6%. Пользователи платформы в январе 2025 года чаще всего интересовались новыми автомобилями ВАЗ (LADA), Chery, Geely, HAVAL и Changan. По сравнению с январем 2024 года заметнее всего выросли интерес и предложение на ВАЗ (LADA). Средняя цена* новых авто не изменилась и составила 3 060 000 рублей.

Топ-5 новых авто по интересу пользователей Авито Авто в январе 2025 года, Краснодарский край Марка Модель Доля в интересе Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) Granta 8% 1 092 000 ВАЗ (LADA) Vesta 5% 1 726 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 3,3% 2 980 000 OMODA C5 3,2% 2 722 000 ВАЗ (LADA) Niva Legend 3,1% 1 144 000

Среди моделей по доле популярности у пользователей лидирует LADA Granta с показателем 8%. На втором месте — Vesta (5%). Третью строчку заняла Chery Tiggo 7 Pro Max (3,3%), четвертую — OMODA C5 (3,2%). Замыкает топ-5 LADA Niva Legend (3,1%). Лидером по динамике интереса за год среди топ-5 стала Chery Tiggo 7 Pro Max. По количеству объявлений на платформе в январе 2025 года лидирует LADA Granta с долей 4,3%. В тройке лидеров также Chery Tiggo 7 Pro Max (4%) и OMODA C5 (3,3%). По динамике на первое место выбилась LADA Granta.

«Существенный рост интереса к новым моделям автомобилей обусловлен их улучшенными характеристиками и повышенной технологичностью, а также зачастую незначительной разницей в цене по сравнению с автомобилями с пробегом в этом же сегменте. Сейчас при выборе нового автомобиля пользователи Авито Авто могут воспользоваться важным преимуществом — возможностью зафиксировать условия покупки понравившегося варианта. В объявлениях, отмеченных стикером «Условия фиксируются», все параметры выбранного предложения, включая стоимость и действующие спецпредложения, сохраняются неизменными в течение 48 часов, что дает покупателям дополнительную уверенность при принятии решения», — рассказал руководитель направления «Новые авто» в Авито Никита Ивахненко.