В Краснодаре китайские смартфоны обогнали гаджеты Apple по росту продаж — аналитики

Аналитики выяснили, что по итогам 2024 года самыми популярными брендами смартфонов в Краснодаре остались Apple, Samsung и Xiaomi. При этом лидерами роста продаж стали китайские бренды — Infinix, TECNO и Google

Эксперты Авито проанализировали динамику продаж смартфонов в Краснодаре в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.

Чаще всего в Краснодаре покупали Apple — 69% от общего объема продаж. Гаджеты этого бренда в ресейле в среднем покупали за 33 000 рублей, а новые — за 71 000 рублей. Второе место занимает главный конкурент «яблочной» марки Samsung — 11% продаж. В среднем их покупали за 18 000 рублей «с рук» и за 58 000 рублей новые.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей 9%. Подержанные смартфоны этой марки в 2024 году стоили в среднем 9 000 рублей, а новые — 27 000. За Xiaomi следует realme — 2% продаж. Новые смартфоны бренда покупали за 19 000 рублей, а «с рук» — за 9 000. В топ-5 также вошел HONOR с долей 1,5%. Новые гаджеты этой марки покупали за 23 000 рублей, а в ресейле — за 8 000.

По росту продаж лидируют китайские бренды. Так, продажи смартфонов Infinix выросли в 3 раза. В ресейле их в среднем покупали за 8 000 рублей, а новыми — за 11 000 рублей. На втором месте — TECNO с ростом продаж в 2,5 раза. Средняя стоимость таких смартфонов «с рук» составила 9 000 рублей, новых — 13 000 рублей. Также в топ-3 вошли гаджеты от Google с ростом на 20%. В среднем их покупали за 28 000 рублей в ресейле, а новые — за 53 000 рублей. Замыкают пятерку лидеров Apple и realme с ростом продаж на 13% и 12% соответственно.

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Самые высокие средние цены на смартфоны в 2024 году зафиксированы в Москве (39 000 рублей). На втором месте — Симферополь (38 000 рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (37 000 рублей). Самые доступные средние цены аналитики зафиксировали в Карелии (21 000 рублей), Архангельске (22 000 рублей) и в Смоленске (25 000 рублей).

Лидером по росту продаж новых смартфонов стал Калининград — по сравнению с 2023 годом число приобретенных гаджетов выросло в два раза. На 69% выросли продажи в Магнитогорске и Перми, а на 61% — в Красноярске. Также на 53% чаще новые смартфоны покупали в Екатеринбурге.

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«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на Авито и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов «с рук» остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах как выкуп смартфонов партнерами Авито у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз», — рассказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.