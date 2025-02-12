РЖД вновь запустит турпоезд «Жемчужина Кавказа» в южные регионы

Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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  • © Скриншот с сайта rzd.ru
    © Скриншот с сайта rzd.ru

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь запустят с 26 апреля

11 февраля пресс-служба РЖД сообщила, что весной 2025 года перевозчик вновь запустит туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Первый рейс назначили на 26 апреля. 

Состав отправится по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и обратно.

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Продолжительность круиза составит семь дней. В турпакет также включены экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

В РЖД рассказали, что в состав «Жемчужины Кавказа» включены вагоны класса люкс, СВ, купейные вагоны, вагоны-рестораны, вагон-бар, вагон-душ и вагон-спа с инфракрасной сауной. Напомним, что последний к турпоезду добавили в 2024 году.

Состав будет отправляться на южные курорты до конца сентября 2025 года.

Первый рейс турпоезда «Жемчужина Кавказа» состоялся в 2021 году. 1 мая состав отправился с Павелецкого вокзала Москвы.

В дороге он был семь дней и шесть ночей и прошел через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград.

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