РЖД вновь запустит турпоезд «Жемчужина Кавказа» в южные регионы

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь запустят с 26 апреля

11 февраля пресс-служба РЖД сообщила, что весной 2025 года перевозчик вновь запустит туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Первый рейс назначили на 26 апреля.



Состав отправится по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и обратно.

Ретропоезд вернется на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра: РЖД открыли продажу билетов на майские праздники

Продолжительность круиза составит семь дней. В турпакет также включены экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.



В РЖД рассказали, что в состав «Жемчужины Кавказа» включены вагоны класса люкс, СВ, купейные вагоны, вагоны-рестораны, вагон-бар, вагон-душ и вагон-спа с инфракрасной сауной. Напомним, что последний к турпоезду добавили в 2024 году.



Состав будет отправляться на южные курорты до конца сентября 2025 года.

Первый рейс турпоезда «Жемчужина Кавказа» состоялся в 2021 году. 1 мая состав отправился с Павелецкого вокзала Москвы.



В дороге он был семь дней и шесть ночей и прошел через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград.