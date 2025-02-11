«Гнать их в шею, таких помощников». С пляжей Анапы фурами вывозят чистый песок

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/87968
    © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/87968

Анапский блогер и активист Юрий Озаровский пытается спасти незамазученный песок

10 февраля анапский блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем телеграм-канале видео с мешками чистого песка в районе Джемете. По его словам, сотрудники МЧС КАМАЗами вывозят песок с пляжей.

Активист решил проверить и просеять собранный песок. Оказалось, он был чистым.

Подписчики Юрия отреагировали на происшествие в соцсетях:

«Одни вредители кругом».

«Море лопатами в мешок распоряжения ещё не поступало грести?».

«Да когда это закончится? Может, их гнать в шею, таких помощников».

«Отправьте их, где много мазута».

«Бездействие ответственных лиц просто возмущает».

На месте побывал замминистра природных ресурсов региона. Он признал, что песок был чистым и пообещал обсудить ситуацию на оперштабе по ликвидации ЧС.

11 февраля блогер опубликовал кадры с других пляжей Анапы, где мазут продолжает проступать в толще песка. Он отметил, что ни одного сотрудника МЧС, очищающего территории от нефтепродуктов, там не было.

Как писали Юга.ру, в конце декабря на пляже в Анапе волонтеры откопали мешки с мазутом. Власти обвинили в этом водителей спецтехники.

Анапа Волонтеры Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

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