«Гнать их в шею, таких помощников». С пляжей Анапы фурами вывозят чистый песок

Подписчики Юрия отреагировали на происшествие в соцсетях:



«Одни вредители кругом».



«Море лопатами в мешок распоряжения ещё не поступало грести?».



«Да когда это закончится? Может, их гнать в шею, таких помощников».



«Отправьте их, где много мазута».



«Бездействие ответственных лиц просто возмущает».



На месте побывал замминистра природных ресурсов региона. Он признал, что песок был чистым и пообещал обсудить ситуацию на оперштабе по ликвидации ЧС.



11 февраля блогер опубликовал кадры с других пляжей Анапы, где мазут продолжает проступать в толще песка. Он отметил, что ни одного сотрудника МЧС, очищающего территории от нефтепродуктов, там не было.