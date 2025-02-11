В Краснодаре откроется выставка пейзажей «От Золотого кольца до Венеции»

Можно будет увидеть пейзажи Ростова Великого, Боровска, Краснодара, Венеции и других городов. Также на полотнах художник запечатлел деревенские домики, дачи и реки.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 февраля открытие экспозиции «От Золотого кольца до Венеции». Будут представлены живописные работы Александра Куземки.

«Любители солнечных дней насладятся весенними и летними видами, где на картинах свет и цвет передают неповторимое состояние момента. Осень и зима у художника многолики: это и сбор урожая яблок в сентябре, и золотые листья ранней осени, и грозовое небо, которое имеет особое очарование, и первый снег, и снежные сугробы зимой, и зимняя рыбалка», — рассказали организаторы.

Выставка «От Золотого кольца до Венеции» будет работать до 27 февраля по улице Октябрьской, 51.