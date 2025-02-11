В Краснодаре откроется выставка пейзажей «От Золотого кольца до Венеции»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

Художник Александр Куземка покажет красоту Ростова Великого, Боровска, Краснодара, Венеции и других городов (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 февраля открытие экспозиции «От Золотого кольца до Венеции». Будут представлены живописные работы Александра Куземки.

Можно будет увидеть пейзажи Ростова Великого, Боровска, Краснодара, Венеции и других городов. Также на полотнах художник запечатлел деревенские домики, дачи и реки.

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«Любители солнечных дней насладятся весенними и летними видами, где на картинах свет и цвет передают неповторимое состояние момента. Осень и зима у художника многолики: это и сбор урожая яблок в сентябре, и золотые листья ранней осени, и грозовое небо, которое имеет особое очарование, и первый снег, и снежные сугробы зимой, и зимняя рыбалка», — рассказали организаторы.

Выставка «От Золотого кольца до Венеции» будет работать до 27 февраля по улице Октябрьской, 51.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре стоимость реставрации музея Фелицына увеличилась почти в два раза — с 30 до 56 млн рублей.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре откроется выставка пейзажей «От Золотого кольца до Венеции»
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