Сочи, Кисловодск, Париж. Куда российские туристы поедут на майские праздники

9 февраля агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщило , что количество бронирований отелей на майские праздники 2025 года уже выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эксперты отметили, что 59% туристов планируют провести майские выходные в поездках по России. В 2024 году по стране путешествовали 51% туристов.

В этом году самым популярным направлением на майских стал Санкт-Петербург. На Северную столицу пришлось 18,7% от всех заказов по РФ. Второе место занял Сочи (11,7%), третье — Москва (8,7%). Также в топ-10 вошли Казань (7,7%), Калининград (6,2%), Нижний Новгород (4,6%), Зеленоградск (2,5%), Кисловодск (2,1%), Пятигорск (1,9%) и Светлогорск (1,5%).



Среди зарубежных городов наибольшим спросом пользуются Стамбул (5,3% заказов), Минск (4,2%) и Париж (3,9%). В десятку направлений, где заранее бронируют отели, вошли и Сеул (3,6%), Токио (3,4%), Пекин (3,1%), Милан (2,5%), Дубай (2,5%), Баку (2,5%) и Шанхай (1,7%).



По данным исследования, цена на проживание в отечественных отелях в мае практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила в среднем 9 тыс. рублей в сутки. На зарубежных направлениях стоимость в среднем выросла на 18% — до 19 тыс. рублей в сутки.



Напомним, что в этом году на майских праздниках россияне будут отдыхать дважды — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.