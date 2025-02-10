В Краснодаре организуют бесплатное обучение для родителей детей с ДЦП
Обучение будет проходить в формате онлайн-лекций и практических занятий
Некомерческая организация «Навстречу возможностям» анонсировала образовательный проект для родителей детей с церебральным параличом. Первый поток будет проходить с 3 марта по 20 апреля.
Цель проекта — повысить компетенции родителей и обучить их правильному уходу за ребенком с инвалидностью.
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Обучение будет проходить в формате онлайн-лекций и практических занятий. Среди спикеров — физические реабилитологи, эрготерапевт, специалисты по альтернативной коммуникации и зрению.
Участником проекта может стать каждый родитель, который нуждается в углубленных знаниях по воспитанию детей-инвалидов с ДЦП. Обучение бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре годовалой Катюше Молокопой с ДЦП нужно кресло-коляска и вертикализатор.