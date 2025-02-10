В Краснодаре организуют бесплатное обучение для родителей детей с ДЦП

Обучение будет проходить в формате онлайн-лекций и практических занятий

Некомерческая организация «Навстречу возможностям» анонсировала образовательный проект для родителей детей с церебральным параличом. Первый поток будет проходить с 3 марта по 20 апреля.

Цель проекта — повысить компетенции родителей и обучить их правильному уходу за ребенком с инвалидностью.