В Краснодаре организуют бесплатное обучение для родителей детей с ДЦП

Краснодарский край

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  • © Фото 정수 이, сайт Pixabay.com
    © Фото 정수 이, сайт Pixabay.com

Обучение будет проходить в формате онлайн-лекций и практических занятий

Некомерческая организация «Навстречу возможностям» анонсировала образовательный проект для родителей детей с церебральным параличом. Первый поток будет проходить с 3 марта по 20 апреля.

Цель проекта — повысить компетенции родителей и обучить их правильному уходу за ребенком с инвалидностью. 

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Обучение будет проходить в формате онлайн-лекций и практических занятий. Среди спикеров — физические реабилитологи, эрготерапевт, специалисты по альтернативной коммуникации и зрению.

Участником проекта может стать каждый родитель, который нуждается в углубленных знаниях по воспитанию детей-инвалидов с ДЦП. Обучение бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре годовалой Катюше Молокопой с ДЦП нужно кресло-коляска и вертикализатор.

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В Краснодаре организуют бесплатное обучение для родителей детей с ДЦП
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