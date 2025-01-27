Власти Волгоградской области хотят отправить детей с инвалидностью на отдых в Анапу, где произошел разлив нефти

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Дети с инвалидностью будут отдыхать у замазученных пляжей Черного моря. Волгоградские чиновники закупили путевки на 11 млн рублей

26 января портал v1.ru сообщил, что чиновники Волгоградской области закупили путевки для больных сирот, детей с инвалидностями, больных ДЦП и колясочников на отдых в Анапе. 

Изначально власти купили 60 путевок на 21 день за 5,3 млн рублей, а затем — еще 100 за 11 млн рублей.

«Есть риск потерять десятки здравниц»:

По данным СМИ, за эти деньги исполнитель должен обеспечить трансфер, питание, медицинские, психологические и развлекательные услуги, двухместные номера с удобствами и бытовой техникой.

Также в обязательные пункты контракта входит купание на пляже летом, а в остальное время — в бассейне. Срок оказания санаторно-курортных услуг — с марта по ноябрь 2025 года, однако не менее 30% из них обязаны предоставить летом.

В конкурсе участвовал только один представитель санаториев Анапы, с кем и заключат договор.

Напомним, что владельцы гостиниц в Анапе стали продавать свой бизнес.

Как писали Юга.ру, загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить только к лету 2026 года.

Анапа Волгоградская область Деньги Дети Дети с инвалидностью Нефть отдых Пляжи Разлив нефти Черное море Чиновники Экология

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