В Краснодаре годовалой Катюше Молокопой нужно кресло-коляска и вертикализатор. Как помочь?
«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП на специализированное кресло-коляску и вертикализатор
При рождении Катя перенесла кислородное голодание, была очень слаба, врачи выявили поражение мозга. Развивалась девочка плохо, не пыталась держать голову и переворачиваться. В полгода ей диагностировали детский церебральный паралич.
Лечение, которое назначали неврологи, не помогло, поэтому Катю стали возить в медцентры на реабилитацию. Наиболее эффективным оказалось лечение в краснодарском центре — девочка начала переворачиваться, научилась ползать, стала спокойнее и контактнее. С оплатой семье помогли читатели «Русфонда».
Но опираться на ноги Катя еще не может, а ей ежедневно надо принимать вертикальное положение, чтобы улучшить состояние позвоночника и тазобедренных суставов, укрепить мышцы. Сидеть ей тоже трудно, без поддержки она заваливается набок. Врачи подобрали девочке специализированное кресло-коляску с фиксаторами, подголовником и опорой для ног. А чтобы Катя стояла с опорой, нужен вертикализатор.
«У Кати детский церебральный паралич, двойная гемиплегия, структурная эпилепсия. Опора на ноги отсутствует, девочка не стоит и не ходит. Для улучшения качества жизни ей требуется специализированное кресло-коляска Baffin neoSIT RS — эта модель наиболее подходит по размерам и техническим характеристикам. Также необходим передне-заднеопорный вертикализатор. Занятия в вертикальном положении предотвратят атрофию мышц, помогут развить чувство равновесия, будут способствовать нормализации работы систем организма и улучшению психологического состояния ребенка», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
Доходы в семье Молокой небольшие. Зарплата их папы уходит на аренду жилья, а пособия — на питание и лечение дочки. Им сложно самостоятельно собрать средства на оплату устройств. Всего требуется 660 700 рублей. Из них 339 544 рубля выделил социальный фонд России (СФР). Не хватает 321 156 рублей.
Как помочь Катюше?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Катюши Молокопой);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Катюши Молокопой. НДС не облагается.
Ранее Юга.ру рассказывали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.