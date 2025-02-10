В Краснодаре годовалой Катюше Молокопой нужно кресло-коляска и вертикализатор. Как помочь?

При рождении Катя перенесла кислородное голодание, была очень слаба, врачи выявили поражение мозга. Развивалась девочка плохо, не пыталась держать голову и переворачиваться. В полгода ей диагностировали детский церебральный паралич.

Лечение, которое назначали неврологи, не помогло, поэтому Катю стали возить в медцентры на реабилитацию. Наиболее эффективным оказалось лечение в краснодарском центре — девочка начала переворачиваться, научилась ползать, стала спокойнее и контактнее. С оплатой семье помогли читатели «Русфонда».

Но опираться на ноги Катя еще не может, а ей ежедневно надо принимать вертикальное положение, чтобы улучшить состояние позвоночника и тазобедренных суставов, укрепить мышцы. Сидеть ей тоже трудно, без поддержки она заваливается набок. Врачи подобрали девочке специализированное кресло-коляску с фиксаторами, подголовником и опорой для ног. А чтобы Катя стояла с опорой, нужен вертикализатор.



«У Кати детский церебральный паралич, двойная гемиплегия, структурная эпилепсия. Опора на ноги отсутствует, девочка не стоит и не ходит. Для улучшения качества жизни ей требуется специализированное кресло-коляска Baffin neoSIT RS — эта модель наиболее подходит по размерам и техническим характеристикам. Также необходим передне-заднеопорный вертикализатор. Занятия в вертикальном положении предотвратят атрофию мышц, помогут развить чувство равновесия, будут способствовать нормализации работы систем организма и улучшению психологического состояния ребенка», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Доходы в семье Молокой небольшие. Зарплата их папы уходит на аренду жилья, а пособия — на питание и лечение дочки. Им сложно самостоятельно собрать средства на оплату устройств. Всего требуется 660 700 рублей . Из них 339 544 рубля выделил социальный фонд России (СФР). Не хватает 321 156 рублей .



Как помочь Катюше?