Власти Сочи временно отменили платные парковки в одном из районов по требованию жителей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Лазаревском районе Сочи жители были недовольны высокими тарифами на парковки, прятали номера и обращались в прокуратуру

Предыстория: В Сочи с 3 февраля расширили зону платных парковок. В Лазаревском районе стоянки стали платными на 17 улицах.

Новые парковки власти курорта создали и на обочинах дорог. Также с 2025 года в Сочи подняли тарифы, и теперь час парковки стоит до 170 рублей.

3 февраля SOCHI1.RU сообщили, что жители Лазаревского района были недовольны введением парковочных пространств на обочинах дорог. По их словам, гражданам, приезжающим в Сочи на работу на собственном авто, придется слишком много платить за стоянку. 

«В Лазаревском большое количество людей, которые приезжают на работу из сел и аулов. Платить от 120 до 170 рублей за час при 9–10 часовом рабочем дне не представляется возможным. Покупать абонемент за 7 тыс. и за 60 тыс. рублей — очень дорого. Нет в Лазаревском таких зарплат, позволяющих безболезненно для семейного бюджета платить такие деньги», — поделились обеспокоенные жители курорта.

Активисты организовали сбор подписей для жалобы в прокуратуру. Они просят проверить законность действий городского департамента транспорта.

Также жители стали прятать номера машин, чтобы не платить за дорогой паркинг. В соцсетях появились кадры таких авто.

Телеграм-канал «ЧП Лазаревское» рассказал, что 7 февраля сотрудники администрации провели встречу с жителями района. На совещании замглавы Сочи Вячеслав Бауэра отметил, что платные обочины на курорте «положительно повлияли на снижение стихийных заторов». Этого же эффекта власти ожидали и в Лазаревском районе.

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Однако жители возразили чиновнику, так как считают, что эту меру приняли для увеличения средств в местном бюджете. По их словам, проблему с пробками решат только правильная работа ГАИ, эвакуаторов и штрафы за нарушения правил парковки:

«Те машины, которые стояли на проезжей части, эвакуировали. Люди, которые сознательно нарушали закон и разметку, платили штрафы. Вы нас пытаетесь убедить, что машины, которые стоят бесплатно, создают пробки, а машины, которые будут стоять за деньги, пробки создавать не будут».

Позже пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что по итогам совещания в Лазаревском районе на месяц приостановили работу платных парковок. Власти доработают правила стоянок, специалисты проведут серию выездных консультаций.

Напомним, что в Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах.

Как писали Юга.ру, власти Анапы открыли более 2 тыс. платных парковок. Для жителей и туристов введут годовые абонементы.

Автомобили Дороги парковки Прокуратура Сочи

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