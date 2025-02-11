Краснодарцев приглашают на лекцию «Проститутки, любовницы и содержанки Российской империи»
Краснодарский историк расскажет пикантные подробности о Российской империи (18+)
Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 13 февраля лекцию «Прекрасная эпоха. Проститутки, любовницы и содержанки Российской Империи».
«Поговорим о «непотребствах», случавшихся более века тому назад. От знаменитых притонов и борделей до пикантных историй великих князей и высшего света», — рассказали организаторы.
Начало в 19:00. Лекция пройдет в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Кроме того, 15 февраля будет повтор лекции «Григорий Распутин — тайна жизни и смерти». Историк расскажет о легендах, мифах и загадках, связанных с этой роковой фигурой русской истории.
Как писали Юга.ру, Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 21 февраля концерт «Вселенная Барокко: от органа до Шекспира». Прозвучат портативный орган, флейта, виолончель и блокфлейты.