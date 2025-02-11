Краснодарцев приглашают на лекцию «Проститутки, любовницы и содержанки Российской империи»

Бал в Петербургском Дворянском собрании в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых © Изображение является общественным достоянием

Бал в Петербургском Дворянском собрании в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых © Изображение является общественным достоянием

Краснодарский историк расскажет пикантные подробности о Российской империи (18+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 13 февраля лекцию «Прекрасная эпоха. Проститутки, любовницы и содержанки Российской Империи». «Поговорим о «непотребствах», случавшихся более века тому назад. От знаменитых притонов и борделей до пикантных историй великих князей и высшего света», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Лекция пройдет в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов. Кроме того, 15 февраля будет повтор лекции «Григорий Распутин — тайна жизни и смерти». Историк расскажет о легендах, мифах и загадках, связанных с этой роковой фигурой русской истории.