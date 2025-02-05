В Краснодаре состоится лекция о жизни и смерти Григория Распутина

Краснодарцам расскажут биографию «мудрого старца», который был близок к царской семье (16+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 6 и 9 февраля лекцию «Григорий Распутин — тайна жизни и смерти». Слушателям предлагают посмотреть на царского друга под необычным углом.

Историк расскажет о легендах, мифах и загадках, связанных с роковой фигурой русской истории. Также спикер затронет его биографию, отношения с царской семьей, мистику и геополитику.