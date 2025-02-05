В Краснодаре состоится лекция о жизни и смерти Григория Распутина

Краснодарский край

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  • Восковые фигуры Феликса Юсупова и Григория Распутина на месте убийства. Экспозиция во дворце Юсуповых на Мойке © Фото Николая Мылюева, wikipedia.org
    Восковые фигуры Феликса Юсупова и Григория Распутина на месте убийства. Экспозиция во дворце Юсуповых на Мойке © Фото Николая Мылюева, wikipedia.org

Краснодарцам расскажут биографию «мудрого старца», который был близок к царской семье (16+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 6 и 9 февраля лекцию «Григорий Распутин — тайна жизни и смерти». Слушателям предлагают посмотреть на царского друга под необычным углом.

Историк расскажет о легендах, мифах и загадках, связанных с роковой фигурой русской истории. Также спикер затронет его биографию, отношения с царской семьей, мистику и геополитику.

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Сибирский крестьянин Григорий Распутин приобрел всемирную известность благодаря тому, что был другом императора Николая II. Также он имел репутацию «старца», прозорливца и целителя.

Обе лекции пройдут в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 8 февраля лекцию «Муза абьюза: выжить в объятиях Пикассо».

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