В центре Краснодара на крышу жилого дома рухнули обломки дрона

Части БПЛА рухнули только на технические помещения на крыше, пострадавших и жертв нет.

10 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что около 2:00 над городом сбили беспилотник. Обломки упали на ЖК «Центральный» в районе Сенного рынка.

«Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали. Возгорания тоже отсутствуют», — написал мэр.

Очевидец Армен Пилоян рассказал, что сидел в машине, когда раздался резкий хлопок.

«Выхожу, смотрю — горит угол здания. Я сразу позвонил в МЧС. Осколки дрона улетели на 50 метров», — добавил мужчина.

Кроме того, губернатор Краснодарского сообщил, что ночью 10 февраля еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом, но никто не пострадал.