В центре Краснодара на крышу жилого дома рухнули обломки дрона
В центре Краснодара обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс
10 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что около 2:00 над городом сбили беспилотник. Обломки упали на ЖК «Центральный» в районе Сенного рынка.
Части БПЛА рухнули только на технические помещения на крыше, пострадавших и жертв нет.
«Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали. Возгорания тоже отсутствуют», — написал мэр.
Очевидец Армен Пилоян рассказал, что сидел в машине, когда раздался резкий хлопок.
«Выхожу, смотрю — горит угол здания. Я сразу позвонил в МЧС. Осколки дрона улетели на 50 метров», — добавил мужчина.
Кроме того, губернатор Краснодарского сообщил, что ночью 10 февраля еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом, но никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, в станице Новоминской Каневского района обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов.
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