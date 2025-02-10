В центре Краснодара на крышу жилого дома рухнули обломки дрона

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-каналов «BAZA» и «Телетайп Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-каналов «BAZA» и «Телетайп Краснодар»

В центре Краснодара обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс

10 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что около 2:00 над городом сбили беспилотник. Обломки упали на ЖК «Центральный» в районе Сенного рынка.

Части БПЛА рухнули только на технические помещения на крыше, пострадавших и жертв нет.

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«Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали. Возгорания тоже отсутствуют», — написал мэр.

Очевидец Армен Пилоян рассказал, что сидел в машине, когда раздался резкий хлопок.

«Выхожу, смотрю — горит угол здания. Я сразу позвонил в МЧС. Осколки дрона улетели на 50 метров», — добавил мужчина.

Кроме того, губернатор Краснодарского сообщил, что ночью 10 февраля еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом, но никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в станице Новоминской Каневского района обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов.

Жилье Краснодар МЧС Пожары Полиция Происшествия СВО

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