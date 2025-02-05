В центре Краснодара открылся дом-музей известного мецената Лю Трахова. Что там можно увидеть?

Краснодарский край

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  • Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Дом Лю Трахова © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре на улице Мира открылся новый бесплатный музей

Экскурсовод Ольга Кожевникова сообщила*, что в центре Краснодара по улице Мира, 61 открылся музей, посвященный купцу и меценату Лю Трахову.

Историю жизни своего известного родственника больше 20 лет собирал Аслан Трахов. В музее из прежних вещей остался только камин. Специально для экспозиции искали мебель и предметы интерьера конца XIX века.

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Музей состоит из двух комнат. В первой сохранились лепнина на потолке, фонарное окно и камин. Вторая комната посвящена истории семьи Лю Трахова и его бизнеса. Можно увидеть старые фотографии и раритетную домашнюю утварь.

В музее работает экскурсовод, которая расскажет об известном меценате. Вход свободный.

График работы: понедельник, среда, пятница и суббота с 11:00 до 17:30. Плановые экскурсии проводятся в 11:00, 12:00 и 15:00.

Лю Трахов — предприниматель и общественный деятель черкесского происхождения. Он вложил деньги в кирпичный завод в Екатеринодаре, который после переустройства стал лучшим в регионе. Лю Трахов был и меценатом. За свою жизнь он построил десятки мечетей, мостов, школ и больниц, проводил благотворительные вечера.

Ранее в здании располагалось пространство «ОТМА».

Как писали Юга.ру, краснодарский блогер и экскурсовод Динар Бурангулов показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого.

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В центре Краснодара открылся дом-музей известного мецената Лю Трахова. Что там можно увидеть?

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