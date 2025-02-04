Роль женщины в обществе. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Йерма»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В основе постановки лежит одноименная пьеса Федерико Гарсиа Лорки (16+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 8-9 февраля премьерные показы спектакля «Йерма» по мотивам одноименной пьесы Федерико Гарсиа Лорки. Это итоговая работа актерской лаборатории Давида Джинчарадзе.

В андалузской деревне живет Йерма, чье имя означает «бесплодная». Женщина мечтает о ребенке, видя в материнстве свое предназначение и смысл жизни. Муж Хуан больше заинтересован в стабильности и порядке в доме. Каждый день Йермы становится все более мучительным.

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Спектакль исследует социальные и личные конфликты — роль женщины в обществе, давление традиций, одержимость материнством, разрыв между любовью и обязанностью.

В постановке участвуют выпускники актерских курсов центра «Люди-игры».

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 февраля лекцию «Лева-рева и монументальность Толстого». 

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Роль женщины в обществе. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Йерма»

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