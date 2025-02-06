Краснодарский край лидирует в рейтинге направлений для отдыха 23 февраля и 8 марта. При этом дополнительных выходных не предусмотрено

Кубань вошла в топ-5 внутренних направлений для отдыха на февральские и мартовские праздники

4 февраля Российский союз туроператоров (РСТ) сообщил, что спрос на внутренние путешествия на 23 февраля и 8 марта вырос на 7-20%. Это при том, что Минтруд не утвердил дополнительные праздничные выходные.

В рейтинге внутренних маршрутов на 23 февраля Краснодарский края занял первое место с долей 25%. Потом следуют Кемеровская область (15,6%), Карачаево-Черкесия (9,4%), Кавминводы и Московская область (по 6,2%).