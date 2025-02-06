Краснодарский край лидирует в рейтинге направлений для отдыха 23 февраля и 8 марта. При этом дополнительных выходных не предусмотрено
Кубань вошла в топ-5 внутренних направлений для отдыха на февральские и мартовские праздники
4 февраля Российский союз туроператоров (РСТ) сообщил, что спрос на внутренние путешествия на 23 февраля и 8 марта вырос на 7-20%. Это при том, что Минтруд не утвердил дополнительные праздничные выходные.
В рейтинге внутренних маршрутов на 23 февраля Краснодарский края занял первое место с долей 25%. Потом следуют Кемеровская область (15,6%), Карачаево-Черкесия (9,4%), Кавминводы и Московская область (по 6,2%).
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Краснодарский край также лидирует в списке направлений на 8 марта — 40,9% путешественников. За Кубанью расположились Кавминводы, Курганская область, Санкт-Петербург (по 7,6% каждый) и Крым (6%).
Напомним, в производственном календаре 2025 года официальными нерабочими праздничными днями в России будут 23 февраля и 8 марта. День защитника Отечества и женский праздник выпадают на выходные, поэтому дополнительные нерабочие дни не предусмотрены.
Как писали Юга.ру, пресс-служба РЖД сообщила о старте продаж билетов на майские праздники — с 1 до 5 мая.