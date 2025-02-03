Впереди праздники. Рассказываем, как россияне будут отдыхать

Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В феврале и марте у россиян не будет дополнительных выходных

В производственном календаре 2025 года официальными нерабочими праздничными днями в России будут 23 февраля и 8 марта. День защитника Отечества и женский праздник выпадают на выходные, поэтому дополнительные нерабочие дни не предусмотрены.

23 февраля будет в воскресенье. Так как это выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.

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Международный женский день придется на субботу, его перенесут на пятницу, 13 июня. Накануне 8 марта будет сокращенный день, российские работники будут трудиться на час меньше обычного — до 17:00.

Таким образом, в мае россияне будут официально отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 числа.

Накануне Дня России, в среду, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15.

Как писали Юга.ру, авиабилеты в Сочи на майские праздники подорожали в сравнении с 2024 годом минимум на 10-15%. Иногда разница в цене превышает 30%. 

8 марта Праздники Работа

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