Впереди праздники. Рассказываем, как россияне будут отдыхать

В феврале и марте у россиян не будет дополнительных выходных

В производственном календаре 2025 года официальными нерабочими праздничными днями в России будут 23 февраля и 8 марта. День защитника Отечества и женский праздник выпадают на выходные, поэтому дополнительные нерабочие дни не предусмотрены. 23 февраля будет в воскресенье. Так как это выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.

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Международный женский день придется на субботу, его перенесут на пятницу, 13 июня. Накануне 8 марта будет сокращенный день, российские работники будут трудиться на час меньше обычного — до 17:00. Таким образом, в мае россияне будут официально отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 числа. Накануне Дня России, в среду, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15.