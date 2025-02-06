В Краснодаре состоится лекция «Искусство или деньги»

В рамках встречи состоится интерактив. Можно будет проверить свою интуицию и попробовать угадать, кто создал работу — художник или сосед спикера.

Встреча начнется в 16:00 по улице Красной, 43. Вход свободный после предварительной регистрации.

В 2019 году итальянский художник Маурицио Каттелан создал произведение Comedian. На деле это был свежий банан, прикрепленный сантехнической клейкой лентой к стене. Работа была предметом концептуального искусства и имела сертификат подлинности.



Художник создал произведение в трех экземплярах, два из которых купили за 120 тыс. долларов прямо на выставке в день презентации. В 2024 году банан купили уже за 6,2 млн долларов. Через несколько дней новый владелец работы съел плод в качестве уникального художественного экспириенса.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара по улице Мира, 61 открылся музей, посвященный купцу и меценату Лю Трахову.