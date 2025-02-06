В Краснодаре состоится лекция «Искусство или деньги»

Краснодарский край

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    © Изображение является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают 9 февраля обсудить современное искусство (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 9 февраля встречу-дискуссию «Искусство или деньги». Ведущей выступит художница Елена Славных.

Программа:

  • Творить только для души или только ради денег? Как совместить.
  • Вера в себя как в художника и творца.

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В рамках встречи состоится интерактив. Можно будет проверить свою интуицию и попробовать угадать, кто создал работу — художник или сосед спикера.

Встреча начнется в 16:00 по улице Красной, 43. Вход свободный после предварительной регистрации.

В 2019 году итальянский художник Маурицио Каттелан создал произведение Comedian. На деле это был свежий банан, прикрепленный сантехнической клейкой лентой к стене. Работа была предметом концептуального искусства и имела сертификат подлинности.

Художник создал произведение в трех экземплярах, два из которых купили за 120 тыс. долларов прямо на выставке в день презентации. В 2024 году банан купили уже за 6,2 млн долларов. Через несколько дней новый владелец работы съел плод в качестве уникального художественного экспириенса.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара по улице Мира, 61 открылся музей, посвященный купцу и меценату Лю Трахову.

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В Краснодаре состоится лекция «Искусство или деньги»
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