Краснодарцев приглашают на лекцию о Чарли Чаплине

Краснодарцам расскажут о зарождении кинематографа через призму жизни великого автора (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 9 февраля лекцию «История кино. Режиссер о режиссере. Чарли Чаплин». Драматург Шура Виниченко расскажет о зарождении кинематографа.

«Мы познакомимся с непростой биографией, повлиявшей на творчество Чаплина, проследим путь от лондонских трущоб до мирового признания и вечной жизни в культуре», — рассказали организаторы.