Краснодарцев приглашают на лекцию о Чарли Чаплине
Краснодарцам расскажут о зарождении кинематографа через призму жизни великого автора (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 9 февраля лекцию «История кино. Режиссер о режиссере. Чарли Чаплин». Драматург Шура Виниченко расскажет о зарождении кинематографа.
«Мы познакомимся с непростой биографией, повлиявшей на творчество Чаплина, проследим путь от лондонских трущоб до мирового признания и вечной жизни в культуре», — рассказали организаторы.
Программа:
- новаторские приемы комика;
- что такого особенного в «комедии сквозь слезы»;
- как его «маленький бродяга» стал символом человечности и протеста;
- почему именно Чаплину вручили почетный «Оскар» с гравировкой «За то, что в ХХ веке кинематограф стал искусством».
- почему развлекательная машина «хлеба и зрелищ» смогла стать новым средством выразительности мирового масштаба.
Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 6 и 9 февраля лекцию «Григорий Распутин — тайна жизни и смерти».