Краснодарцев приглашают на лекцию о Чарли Чаплине

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото v.ivash, сайт freepik.com
    © Фото v.ivash, сайт freepik.com

Краснодарцам расскажут о зарождении кинематографа через призму жизни великого автора (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 9 февраля лекцию «История кино. Режиссер о режиссере. Чарли Чаплин». Драматург Шура Виниченко расскажет о зарождении кинематографа.

«Мы познакомимся с непростой биографией, повлиявшей на творчество Чаплина, проследим путь от лондонских трущоб до мирового признания и вечной жизни в культуре», — рассказали организаторы.

Читайте также:

Программа:

  • новаторские приемы комика;
  • что такого особенного в «комедии сквозь слезы»;
  • как его «маленький бродяга» стал символом человечности и протеста;
  • почему именно Чаплину вручили почетный «Оскар» с гравировкой «За то, что в ХХ веке кинематограф стал искусством».
  • почему развлекательная машина «хлеба и зрелищ» смогла стать новым средством выразительности мирового масштаба.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 6 и 9 февраля лекцию «Григорий Распутин — тайна жизни и смерти». 

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар Лекции Образование отдых Развлечения События

Новости

«Мы в ответе за тех, кого приручили». В Краснодаре в кино покажут драму об авторе «Маленького принца»
Краснодарцев приглашают на лекцию о Чарли Чаплине
РЖД открыли продажи билетов на майские праздники. Едут ли в Анапу?
Краснодарцев приглашают на акции раздельного сбора отходов. Узнали адреса
Около Кисловодска собираются строить туристический город-спутник. Что это значит?
Власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход с новой дорогой и трамвайной веткой

Лента новостей

Реклама на сайте