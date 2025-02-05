Краснодарцев приглашают на акции раздельного сбора отходов. Узнали адреса

Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил , что в эту субботу, 8 февраля , в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора отходов. На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь .

Участников просят заранее отсортировать вторсырье, проверить нет ли чего лишнего, помыть грязное и высушить мокрое. Правила подготовки вторсырья для сортировки можно узнать здесь.

Где и во сколько пройдет сбор?

В ЮМР с 10:00 до 11:00 по адресу: Рождественская Набережная, 15.

до по адресу: Рождественская Набережная, 15. В ГМР с 14:20 до 16:20 на улице Писателя Знаменского, 20.

до на улице Писателя Знаменского, 20. В поселке Знаменском время сбора пока не известно. Место — конечная остановка автобуса 150а возле ЖК «Родные Просторы».

В ЖК «Светлоград» с 10:00 до 11:45 . Место сбора — между «Пятерочкой» и детсадом (улица Красных Партизан, 1М) .

до . Место сбора — между «Пятерочкой» и детсадом (улица Красных Партизан, 1М) . В ФМР в 11:00 по адресу: улица Казбекская между домами 12 и 14.

по адресу: улица Казбекская между домами 12 и 14. В микрорайоне «Любимово» с 12:30 до 13:30. Место сбора — остановка «Австрия».

Напомним, краснодарский Экоцентр — стал первым местом в регионе, где принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и другое.