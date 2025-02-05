Краснодарцев приглашают на акции раздельного сбора отходов. Узнали адреса
Экоцентр «Чистая среда» организует акции раздельного сбора в разных районах Краснодара
Телеграм-канал экоцентра «Чистая среда» сообщил, что в эту субботу, 8 февраля, в Краснодаре пройдут акции раздельного сбора отходов.
На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.
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Участников просят заранее отсортировать вторсырье, проверить нет ли чего лишнего, помыть грязное и высушить мокрое. Правила подготовки вторсырья для сортировки можно узнать здесь.
Где и во сколько пройдет сбор?
- В ЮМР с 10:00 до 11:00 по адресу: Рождественская Набережная, 15.
- В ГМР с 14:20 до 16:20 на улице Писателя Знаменского, 20.
- В поселке Знаменском время сбора пока не известно. Место — конечная остановка автобуса 150а возле ЖК «Родные Просторы».
- В ЖК «Светлоград» с 10:00 до 11:45. Место сбора — между «Пятерочкой» и детсадом (улица Красных Партизан, 1М) .
- В ФМР в 11:00 по адресу: улица Казбекская между домами 12 и 14.
- В микрорайоне «Любимово» с 12:30 до 13:30. Место сбора — остановка «Австрия».
Напомним, краснодарский Экоцентр — стал первым местом в регионе, где принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и другое.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область.