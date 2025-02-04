Минимизировать углеродный след и сохранить природу: в России стартовала онлайн-олимпиада по экологии

С 4 февраля по 3 марта в России пройдет онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Поучаствовать в соревновании могут школьники любого возраста

4 февраля на образовательной платформе Учи.ру началась онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Событие организовали в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Партнером олимпиады стал Авито.

Участникам предстоит выступить в качестве связующего звена между природой и рукотворным миром: принимать решения, положительно влияющие на окружающую среду, и расследовать взаимосвязи природных явлений. Специальный блок вопросов от Авито поможет участникам олимпиады узнать, что такое углеродный след, как можно его уменьшить в повседневной жизни, и как экономить природные ресурсы.

В олимпиаде бесплатно могут поучаствовать школьники всех возрастов. Подготовиться к интеллектуальному соревнованию школьникам помогут экологические уроки, которые проведут волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» в регионах России.

Для участия в онлайн-олимпиаде по экологии нужно зарегистрироваться или войти с логином и паролем от Учи.ру на сайте.

Для успешного прохождения олимпиады не требуется углубленных знаний школьной программы. Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом (в зависимости от результатов), а учителя — благодарственные письма.

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«Авито рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас — это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов. А игровые задания, основанные на взаимодействии человека с окружающей средой, учат детей осознавать последствия своих действий и бережнее относиться к природе», — рассказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.

Организаторами экопросветительской инициативы пятый год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру. Олимпиада проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнерами олимпиады также выступают всероссийское экологическое движение «Экосистема» и Агентство стратегических инициатив.

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«Экологическое образование детей — весомый вклад в будущее нашей планеты. Через задания олимпиады мы стремимся показать школьникам, как повседневные действия человека влияют на окружающий мир. Опытные методисты Учи.ру разработали игровые задачи, которые развивают критическое мышление и формируют экологическую ответственность, помогая детям принимать осознанные решения. Участники узнают, как минимизировать углеродный след, рационально использовать ресурсы и заботиться о природе. Мы уверены, что такие вовлекающие форматы делают тему экологии доступной и увлекательной для подрастающего поколения», — отметила руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.