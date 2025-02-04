Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы-триллера «Верлиока»
В краснодарском театре «Шардам» 9 февраля пройдет читка пьесы Марии Малухиной (12+)
Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 9 февраля новое событие. Состоится читка пьесы «Верлиока» Марии Малухиной.
Авторка пересказывает одноименную восточнославянскую сказку из сборника Афанасьева, но почти «по-тарантиновски». В оригинале Верлиока убивает старуху и двух ее внучек, а старик, селезень, рак, веревочка и желудь наказывают его за это.
«Муза абьюза»:
Особенность сюжета состоит в том, что борьба против Верлиоки идет не через силу, а благодаря хитрости. Мария Малухина переосмысливает образ культурного героя, убивающего чудовищ.
Событие состоится в театре «Шардам» по улице Коммунаров, 268Д. Начало в 18:00.
Как писали Юга.ру, центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 8-9 февраля премьерные показы спектакля «Йерма» по мотивам одноименной пьесы Федерико Гарсиа Лорки.