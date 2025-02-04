Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы-триллера «Верлиока»

Авторка пересказывает одноименную восточнославянскую сказку из сборника Афанасьева, но почти «по-тарантиновски». В оригинале Верлиока убивает старуху и двух ее внучек, а старик, селезень, рак, веревочка и желудь наказывают его за это.

Особенность сюжета состоит в том, что борьба против Верлиоки идет не через силу, а благодаря хитрости. Мария Малухина переосмысливает образ культурного героя, убивающего чудовищ.

Событие состоится в театре «Шардам» по улице Коммунаров, 268Д. Начало в 18:00.