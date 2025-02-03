«Муза абьюза». Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о Пикассо
Альвина Саркисова расскажет о возлюбленных Пабло Пикассо (16+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 8 февраля лекцию «Муза абьюза: выжить в объятиях Пикассо».
Искусствовед Альвина Саркисова расскажет о нескольких женщинах известного мастера. Речь пойдет о первой возлюбленной из периода, когда в его работах преобладал голубой цвет, первой жене — русской балерине, художнице, которую он довел до психиатрической лечебницы, и маме, которая воспитала гения.
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«Его можно сравнить с вампиром, что выпивал жизнь из душ своих возлюбленных и трансформировал ее в самые дорогие в мире картины. Нервные срывы, монастырь, онкология — короткий список того, что случалось с женщинами в наиболее серьезных отношениях со знаменитым художником», — рассказали организаторы.
Начало в 17:00 по улице Красной, 43. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 февраля лекцию «Лева-рева и монументальность Толстого».