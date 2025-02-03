«Муза абьюза». Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о Пикассо

Искусствовед Альвина Саркисова расскажет о нескольких женщинах известного мастера. Речь пойдет о первой возлюбленной из периода, когда в его работах преобладал голубой цвет, первой жене — русской балерине, художнице, которую он довел до психиатрической лечебницы, и маме, которая воспитала гения.

«Его можно сравнить с вампиром, что выпивал жизнь из душ своих возлюбленных и трансформировал ее в самые дорогие в мире картины. Нервные срывы, монастырь, онкология — короткий список того, что случалось с женщинами в наиболее серьезных отношениях со знаменитым художником», — рассказали организаторы.

Начало в 17:00 по улице Красной, 43. Вход бесплатный по предварительной регистрации.