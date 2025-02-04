Искусство абстракции. В Краснодаре откроется фотовыставка «Ветер перемен 2.0»
В экспозиции представлены 50 фотографий, сделанных в разных городах России (6+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 8 февраля открытие экспозиции Анны Ореховой «Ветер перемен 2.0». Представлены 50 фотографий, сделанных за последние два года в Краснодаре, Горячий Ключе, Сочи, Сухуме, Ялте и Санкт-Петербурге.
«В серии ночных фотографий, сделанных на длинной выдержке, рекламные щиты, витрины и прожекторы перестают быть источниками информации и превращаются в световые композиции. Фотографии фиксируют столкновение строгой архитектурной геометрии с естественными световыми потоками, создавая визуальные образы», — рассказали организаторы.
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Проект исследует взаимодействие человека и городской среды. Световые конструкции на снимках — результат настроек камеры, которые позволяют фиксировать движение света и создавать абстрактные образы.
Выставка «Ветер перемен 2.0» будет работать до 23 февраля в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.
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