Искусство абстракции. В Краснодаре откроется фотовыставка «Ветер перемен 2.0»

В экспозиции представлены 50 фотографий, сделанных в разных городах России (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 8 февраля открытие экспозиции Анны Ореховой «Ветер перемен 2.0». Представлены 50 фотографий, сделанных за последние два года в Краснодаре, Горячий Ключе, Сочи, Сухуме, Ялте и Санкт-Петербурге.

«В серии ночных фотографий, сделанных на длинной выдержке, рекламные щиты, витрины и прожекторы перестают быть источниками информации и превращаются в световые композиции. Фотографии фиксируют столкновение строгой архитектурной геометрии с естественными световыми потоками, создавая визуальные образы», — рассказали организаторы.