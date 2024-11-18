В Краснодаре пройдет первый в России фестиваль философии. Узнали программу лекций

Участники смогут послушать лекции от экспертов из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и Минска (12+)

В Краснодаре 23 ноября состоится первый в России философский фестиваль «Третий смысл». Тема события — «Иные горизонты здешнего».

На фестивале выступят эксперты из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и Минска. Темы распределены по пяти тематическим блокам: культура себя (философская практика и психотерапия), первая философия (теоретическая физика, математический анализ, нейрофизиология и искусственный интеллект), культура и искусство, философия и досуг.