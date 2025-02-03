Что с новыми кладбищами в Краснодаре? Власти рассказали о строительстве захоронений в Копанском и Старокорсунской

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Появились подробности строительства новых кладбищ под Краснодаром

3 февраля портал «Ведомости Юг» сообщил, что в ближайшее время должны начаться работы по строительству второй очереди кладбища в районе хутора Копанской. Вся документация для их проведения готова.

При этом сроки и объем инвестиций не уточняются. Исполнителем будет городское управление коммунального хозяйства и благоустройства.

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Строительство нового городского кладбища в районе хутора Копанской будет состоять из восьми этапов. В 2018 году там проложили асфальтированную дорогу, провели воду и электричество. Однако в комментариях в сервисе «Яндекс.Карты» жители пишут, что у кладбища разбитые дороги и очень сложно подъехать к захоронениям.

Напомним, на территории кладбища будет крематорий. Помимо самого здания, для посетителей создадут водоем, у которого можно будет развеять прах, стену скорби и колумбарий (хранилище для урн).

Что касается нового кладбища в районе станицы Старокорсунской, в мэрии Краснодара сообщили, что пока его точное местоположение, сроки проектирования и строительства не определены.

Как писали Юга.ру, Всесвятское кладбище Краснодара хотят превратить в музей под открытым небом. На это потратят 65 млн рублей.

Благоустройство Город Деньги Инвестиции кладбище Краснодар смерть Строительство

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