На побережье Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Какие пляжи нельзя посещать?
На пяти пляжах Краснодарского края ввели карантин. В трупах птиц нашли вирус
27 января на сайте информационно-правовой базы данных РФ опубликовали документ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал его еще 20 января.
Согласно тексту, в регионе «в целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц» ввели карантин в пяти местах: на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Эти территории запрещено посещать посторонним лицам, они закрыты для проезда, там также нельзя лечить больных птиц.
Уточняется, что в радиусе 5 метров от карантинных зон существует угроза заражения. При этом официально о документе и принятых мерах нигде не сообщается.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» запрашивал комментарии в департаменте ветеринарии Краснодарского края. Там о введенной мере рассказывать журналистам отказались.
Канал Kub Mash пытался связаться с пресс-службой Вениамина Кондратьева — на звонки никто не отвечает.
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Под постом Kub Mash люди оставили следующие комментарии:
- «Очень удобно. И на птиц распиленные деньги тратить не надо, и волонтеры с камерами мешать не будут».
- «Волонтеры потом еще во всем виноватыми окажутся».
- «Вот это поворот. Скоро волонтерам обвинения предъявят за несанкционированные работы по уборке мазута и отмыванию птиц от мазута. Это такая благодарность от губернатора всем».
- «Ага, теории заговора... Вдумайтесь. Мазут разлит, птицы дохнут и другие животные от него. Смысл что-то придумывать теперь? К тому же это не такой простой процесс — установить карантин. По головке за грипп птиц никого не погладят. Край попадает в список неблагополучных по гриппу (а это такая себе ситуация, особенно для верхних эшелонов власти). Кому это надо, себе проблемы дополнительные создавать!?»
Волонтеры о документе уже в курсе. Вот что пишут 27 января в телеграм-чате «Разлив нефти в Черном море»: «В обычном режиме. Нам от госветврачей никаких рекомендаций по изменению формата работы не поступало. Информацией о выпуске документа владеем с утра. Если что-то изменится в работе штабов спасения птиц, мы сообщим».
Как писали Юга.ру, дети с инвалидностью будут отдыхать у замазученных пляжей Черного моря. Волгоградские чиновники закупили путевки на 11 млн рублей.
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