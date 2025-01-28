На побережье Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Какие пляжи нельзя посещать?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На пяти пляжах Краснодарского края ввели карантин. В трупах птиц нашли вирус

27 января на сайте информационно-правовой базы данных РФ опубликовали документ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал его еще 20 января.

Согласно тексту, в регионе «в целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц» ввели карантин в пяти местах: на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Эти территории запрещено посещать посторонним лицам, они закрыты для проезда, там также нельзя лечить больных птиц.

  • © Коллаж из скриншотов документа с сайта ipbd.ru
    © Коллаж из скриншотов документа с сайта ipbd.ru

Уточняется, что в радиусе 5 метров от карантинных зон существует угроза заражения. При этом официально о документе и принятых мерах нигде не сообщается.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» запрашивал комментарии в департаменте ветеринарии Краснодарского края. Там о введенной мере рассказывать журналистам отказались.

Канал Kub Mash пытался связаться с пресс-службой Вениамина Кондратьева — на звонки никто не отвечает.

Читайте также:

Под постом Kub Mash люди оставили следующие комментарии:

  • «Очень удобно. И на птиц распиленные деньги тратить не надо, и волонтеры с камерами мешать не будут».
  • «Волонтеры потом еще во всем виноватыми окажутся».
  • «Вот это поворот. Скоро волонтерам обвинения предъявят за несанкционированные работы по уборке мазута и отмыванию птиц от мазута. Это такая благодарность от губернатора всем».
  • «Ага, теории заговора... Вдумайтесь. Мазут разлит, птицы дохнут и другие животные от него. Смысл что-то придумывать теперь? К тому же это не такой простой процесс — установить карантин. По головке за грипп птиц никого не погладят. Край попадает в список неблагополучных по гриппу (а это такая себе ситуация, особенно для верхних эшелонов власти). Кому это надо, себе проблемы дополнительные создавать!?»

Волонтеры о документе уже в курсе. Вот что пишут 27 января в телеграм-чате «Разлив нефти в Черном море»: «В обычном режиме. Нам от госветврачей никаких рекомендаций по изменению формата работы не поступало. Информацией о выпуске документа владеем с утра. Если что-то изменится в работе штабов спасения птиц, мы сообщим».

Как писали Юга.ру, дети с инвалидностью будут отдыхать у замазученных пляжей Черного моря. Волгоградские чиновники закупили путевки на 11 млн рублей.

Анапа Нефть Новороссийск Разлив нефти Темрюкский район

Все материалы по теме:

Новости

На побережье Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Какие пляжи нельзя посещать?
«Что ни день, то провал». В Краснодаре на улице Московской встали трамваи
Апрельская погода. В Краснодарском крае в конце января потеплеет до +17 °С
Фермеры Сочи обещают вырастить первую партию российских бананов к концу 2025 года
Вышел трейлер фильма «О, Канада» с Умой Турмой и Ричардом Гиром
Пейзаж, портрет и натюрморт. В Краснодаре откроется выставка натурной живописи

Лента новостей

Реклама на сайте