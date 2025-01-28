На побережье Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Какие пляжи нельзя посещать?

На пяти пляжах Краснодарского края ввели карантин. В трупах птиц нашли вирус

Согласно тексту, в регионе «в целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц» ввели карантин в пяти местах: на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Эти территории запрещено посещать посторонним лицам, они закрыты для проезда, там также нельзя лечить больных птиц.

27 января на сайте информационно-правовой базы данных РФ опубликовали документ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал его еще 20 января.

© Коллаж из скриншотов документа с сайта ipbd.ru

© Коллаж из скриншотов документа с сайта ipbd.ru

Уточняется, что в радиусе 5 метров от карантинных зон существует угроза заражения. При этом официально о документе и принятых мерах нигде не сообщается.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» запрашивал комментарии в департаменте ветеринарии Краснодарского края. Там о введенной мере рассказывать журналистам отказались.

Канал Kub Mash пытался связаться с пресс-службой Вениамина Кондратьева — на звонки никто не отвечает.