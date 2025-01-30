Отравленные мазутом пернатые гибнут. В ставропольском центре спасения птиц из 1068 особей выжило только 99

Всего после разлива нефти на побережье нашли 7336 птиц, 250 из них продолжают лечение

Всего поступило 1068 птиц — большие и серощекие поганки, черношейные, лысухи, чайки-хохотуньи, большие и хохлатые бакланы, лебеди, чернозобые гагары. Из них выжило только 99. Выживаемость составляет около 9%.

29 января ставропольский центр реабилитации диких животных «Пеликан» поделился статистикой выживших и погибших птиц, привезенных с побережья Черного моря для дальнейшего восстановления.

В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте:

В центре добавили, что почти все умершие птицы относятся к большим поганкам. Среди других видов падеж остановился.

Специалисты отметили несколько позитивных фактов — птицы набирают вес и восстанавливают перо. Результаты исследований на птичий грипп и другие заболевания оказались отрицательными.

Ранее оперштаб Краснодарского края дал общую статистику по количеству пострадавших и погибших от разлива мазута птиц. С 17 декабря 2024 года по 27 января 2025-го нашли 7336 особей. Больше половины уже были мертвыми. 3166 птиц доставили на помывку, 250 из них сейчас продолжают лечение, 245 выпустили в естественную среду обитания.