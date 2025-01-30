Отравленные мазутом пернатые гибнут. В ставропольском центре спасения птиц из 1068 особей выжило только 99
Всего после разлива нефти на побережье нашли 7336 птиц, 250 из них продолжают лечение
29 января ставропольский центр реабилитации диких животных «Пеликан» поделился статистикой выживших и погибших птиц, привезенных с побережья Черного моря для дальнейшего восстановления.
Всего поступило 1068 птиц — большие и серощекие поганки, черношейные, лысухи, чайки-хохотуньи, большие и хохлатые бакланы, лебеди, чернозобые гагары. Из них выжило только 99. Выживаемость составляет около 9%.
В Краснодаре на озере нашли мертвую птицу в мазуте:
В центре добавили, что почти все умершие птицы относятся к большим поганкам. Среди других видов падеж остановился.
Специалисты отметили несколько позитивных фактов — птицы набирают вес и восстанавливают перо. Результаты исследований на птичий грипп и другие заболевания оказались отрицательными.
Ранее оперштаб Краснодарского края дал общую статистику по количеству пострадавших и погибших от разлива мазута птиц. С 17 декабря 2024 года по 27 января 2025-го нашли 7336 особей. Больше половины уже были мертвыми. 3166 птиц доставили на помывку, 250 из них сейчас продолжают лечение, 245 выпустили в естественную среду обитания.
Как писали Юга.ру, эколог рассказал, что спасенные в Анапе птицы не готовы к выпуску в дикую природу.
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