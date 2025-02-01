В Краснодарском крае восьмилетней Лизе Суриной необходим ортопедический корсет. Рассказываем, как помочь девочке

Искривление позвоночника у Лизы выявили в семь лет. Как объяснили врачи, болезнь — следствие нарушений внутриутробного развития. До этого заболевание никак не проявлялось, спина была ровной. На боли и дискомфорт девочка не жаловалась.



Сейчас Лиза быстро утомляется при физических нагрузках, ей запретили бегать и прыгать. Когда спина начинает болеть в школе, то разрешают стоять во время уроков.



«Мы ходим на массаж, занимаемся лечебной физкультурой, спит Лиза на ортопедическом матрасе, но все это не помогает справиться с болью. Кроме того, кифосколиоз может привести к деформации внутренних органов и сбоям в работе сердца», — поделилась мама девочки Анна Сурина.



Чтобы избежать осложнений и облегчить состояние, врачи рекомендуют Лизе как можно скорее начать носить ортопедический корсет Шено. В нем нужно находиться по 20–22 часа в сутки. Он фиксирует позвоночник в правильном положении и не дает деформации прогрессировать.



«У Лизы врожденный правосторонний грудопоясничный кифосколиоз 4-й степени. Чтобы избежать прогрессирования деформации и развития тяжелых осложнений, девочке рекомендовано носить жесткий функционально-корригирующий корсет с регулировкой. Он изготавливается по индивидуальным меркам», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.

В семье Суриных шестеро детей, а работает только их папа. Мама сейчас в декретном отпуске с младшим ребенком. Им сложно самостоятельно собрать средства на ортопедический корсет Шено, а за госсчет его не предоставляют. На оплату требуется 129 162 рубля .



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