В Краснодарском крае восьмилетней Лизе Суриной необходим ортопедический корсет. Рассказываем, как помочь девочке

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя prostooleh с сайта freepik.com
    © Фото пользователя prostooleh с сайта freepik.com

«Русфонд» начал сбор средств девочке из станицы Шкуринской на ортопедический корсет. Ей диагностировали грудопоясничный кифосколиоз

Искривление позвоночника у Лизы выявили в семь лет. Как объяснили врачи, болезнь — следствие нарушений внутриутробного развития. До этого заболевание никак не проявлялось, спина была ровной. На боли и дискомфорт девочка не жаловалась.

Сейчас Лиза быстро утомляется при физических нагрузках, ей запретили бегать и прыгать. Когда спина начинает болеть в школе, то разрешают стоять во время уроков.

«Мы ходим на массаж, занимаемся лечебной физкультурой, спит Лиза на ортопедическом матрасе, но все это не помогает справиться с болью. Кроме того, кифосколиоз может привести к деформации внутренних органов и сбоям в работе сердца», — поделилась мама девочки Анна Сурина.

Чтобы избежать осложнений и облегчить состояние, врачи рекомендуют Лизе как можно скорее начать носить ортопедический корсет Шено. В нем нужно находиться по 20–22 часа в сутки. Он фиксирует позвоночник в правильном положении и не дает деформации прогрессировать.

«У Лизы врожденный правосторонний грудопоясничный кифосколиоз 4-й степени. Чтобы избежать прогрессирования деформации и развития тяжелых осложнений, девочке рекомендовано носить жесткий функционально-корригирующий корсет с регулировкой. Он изготавливается по индивидуальным меркам», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.

В семье Суриных шестеро детей, а работает только их папа. Мама сейчас в декретном отпуске с младшим ребенком. Им сложно самостоятельно собрать средства на ортопедический корсет Шено, а за госсчет его не предоставляют. На оплату требуется 129 162 рубля.

Как помочь Лизе?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Суриной);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лизы Суриной. Без НДС.

Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Новороссийск Русфонд

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В Краснодарском крае восьмилетней Лизе Суриной необходим ортопедический корсет. Рассказываем, как помочь девочке
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