В Краснодарском крае восьмилетней Лизе Суриной необходим ортопедический корсет. Рассказываем, как помочь девочке
«Русфонд» начал сбор средств девочке из станицы Шкуринской на ортопедический корсет. Ей диагностировали грудопоясничный кифосколиоз
Искривление позвоночника у Лизы выявили в семь лет. Как объяснили врачи, болезнь — следствие нарушений внутриутробного развития. До этого заболевание никак не проявлялось, спина была ровной. На боли и дискомфорт девочка не жаловалась.
Сейчас Лиза быстро утомляется при физических нагрузках, ей запретили бегать и прыгать. Когда спина начинает болеть в школе, то разрешают стоять во время уроков.
«Мы ходим на массаж, занимаемся лечебной физкультурой, спит Лиза на ортопедическом матрасе, но все это не помогает справиться с болью. Кроме того, кифосколиоз может привести к деформации внутренних органов и сбоям в работе сердца», — поделилась мама девочки Анна Сурина.
Чтобы избежать осложнений и облегчить состояние, врачи рекомендуют Лизе как можно скорее начать носить ортопедический корсет Шено. В нем нужно находиться по 20–22 часа в сутки. Он фиксирует позвоночник в правильном положении и не дает деформации прогрессировать.
«У Лизы врожденный правосторонний грудопоясничный кифосколиоз 4-й степени. Чтобы избежать прогрессирования деформации и развития тяжелых осложнений, девочке рекомендовано носить жесткий функционально-корригирующий корсет с регулировкой. Он изготавливается по индивидуальным меркам», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.
В семье Суриных шестеро детей, а работает только их папа. Мама сейчас в декретном отпуске с младшим ребенком. Им сложно самостоятельно собрать средства на ортопедический корсет Шено, а за госсчет его не предоставляют. На оплату требуется 129 162 рубля.
Как помочь Лизе?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Суриной);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лизы Суриной. Без НДС.
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