В Краснодарском крае построили цифровую радиосеть для спасателей. Система обеспечит быструю связь во время ликвидаций ЧC
У Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» появилась цифровая радиосеть для работы в сложных условиях
МТС построила первую в России цифровую радиосеть для Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». Система позволяет сотрудникам связываться друг с другом при отсутствии стабильного сигнала связи, при работе в чрезвычайных ситуациях, в том числе в труднодоступных местах, при техногенных и природных катастрофах.
Опреатор предложил использовать для поиска людей решение на базе геосервисов и сети связи, включающее российское диспетчерское ПО и автономные средства оперативной радиосвязи для 22 аварийно-спасательных отрядов края. Вся информация поступает в службу оперативных дежурных и позволяет эффективнее координировать действия специалистов «Кубань-СПАС».
Медлить — значит хоронить:
«Проект позволил в разы увеличить скорость реагирования, уровень координации поисково-спасательных отрядов и руководства спасательных операций во время ликвидации ЧC. Теперь кубанские специалисты обеспечены современным отечественным оборудованием и технологиями, которые позволяют самостоятельно обеспечить покрытие сети в местах бедствий. При необходимости МТС и «Кубань-СПАС» могут обеспечить сигналом связи всю необходимую для поисков территорию Краснодарского края и поддержать коммуникации спасателей даже на больших расстояниях. Это особенно важно при спасательных работах в труднодоступных местах горно-лесистой местности и в случаях наводнений или пожаров, когда часть стационарных объектов связи может быть временно повреждена. Подобным образом сейчас обеспечивается обмен информацией между спасателями в Анапском районе при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе», — пояснил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Разлив нефти в Черном море:
«Мы уверены, что эта технология станет важным инструментом в нашей повседневной работе для защиты жизни и здоровья людей. Возможность быстро передавать информацию о чрезвычайной ситуации и получать своевременное реагирование значительно увеличивает шансы на успешное разрешение критических ситуаций, ведь часто в нашей работе счет идет на минуты и промедление может стоить человеческой жизни. Надеюсь, подобные инициативы будут развиваться и в других регионах страны, обеспечивая безопасность и эффективное реагирование в экстренных ситуациях», — отметил заместитель начальника службы ГКУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», спасатель международного класса Олег Челядинов.