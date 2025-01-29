В Краснодарском крае построили цифровую радиосеть для спасателей. Система обеспечит быструю связь во время ликвидаций ЧC

У Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» появилась цифровая радиосеть для работы в сложных условиях

МТС построила первую в России цифровую радиосеть для Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». Система позволяет сотрудникам связываться друг с другом при отсутствии стабильного сигнала связи, при работе в чрезвычайных ситуациях, в том числе в труднодоступных местах, при техногенных и природных катастрофах.

Опреатор предложил использовать для поиска людей решение на базе геосервисов и сети связи, включающее российское диспетчерское ПО и автономные средства оперативной радиосвязи для 22 аварийно-спасательных отрядов края. Вся информация поступает в службу оперативных дежурных и позволяет эффективнее координировать действия специалистов «Кубань-СПАС».

«Проект позволил в разы увеличить скорость реагирования, уровень координации поисково-спасательных отрядов и руководства спасательных операций во время ликвидации ЧC. Теперь кубанские специалисты обеспечены современным отечественным оборудованием и технологиями, которые позволяют самостоятельно обеспечить покрытие сети в местах бедствий. При необходимости МТС и «Кубань-СПАС» могут обеспечить сигналом связи всю необходимую для поисков территорию Краснодарского края и поддержать коммуникации спасателей даже на больших расстояниях. Это особенно важно при спасательных работах в труднодоступных местах горно-лесистой местности и в случаях наводнений или пожаров, когда часть стационарных объектов связи может быть временно повреждена. Подобным образом сейчас обеспечивается обмен информацией между спасателями в Анапском районе при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в результате крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе», — пояснил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

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