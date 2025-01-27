Владельцы гостиниц в Анапе стали продавать свой бизнес. Узнали цены

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За несколько дней на различных интернет-ресурсах появилось более 100 новых объявлений

25 января телеграм-канал Shot обратил внимание на то, что владельцы гостиниц в Анапе массово продают свой бизнес. 

Большинство продавцов в объявлениях уверяют, что гостиницы имеют действующую клиентскую базу и стабильный доход. Однако в разговоре с Shot некоторые честно признались, что ближайшие пляжи сильно пострадали от разлива нефти в Керченском проливе и пока неизвестно, сколько времени уйдет на их очищение и приведение в порядок.

«Есть риск потерять десятки здравниц»:

«Хозяева больших и маленьких гостиниц в шоке, многие не готовы ждать так долго и активно стараются избавиться от своих объектов, чтобы получить хоть какие-то деньги», — выяснили в Shot.

Юга.ру изучили сайт «Авито». Стоимость объектов варьируется от 13 до 300 млн рублей. Продаются как небольшие отели, так и крупные комплексы с бассейнами, ресторанами, спа, массажными кабинетами и многим другим.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/anapa

Ранее «РБК Краснодар» сообщил, что «Газпром» выставил на продажу детский оздоровительный комплекс «Кубанская нива» в Анапе за 792 млн рублей. 

Как писали Юга.ру, глава Минприроды Александр Козлов заявил, что пляжи Анапы, пострадавшие от разлива мазута, планируют восстановить к летнему сезону 2026 года.

Анапа Бизнес-сообщество Деньги Курорты и туризм Нефть Разлив нефти

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