Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение лиричной пьесы «Говорит Москва»

Это лирическое монопроизведение — рассказ о судьбе девушки Светланы, которая родилась в 1920-е и любила своего папу. Он занимал очень важный пост в СССР и много работал, поэтому редко видел дочь. Однако они постоянно писали друг другу письма.

По словам организаторов, судьба Светланы намертво переплетена с судьбой всего Советского Союза, любящий папа увиден с неожиданных сторон, а культ личности заканчивается задолго до 1953 года. Читает пьесу Елизавета Шейко.

Читка состоится в кофейне Booker по улице Октябрьской, 51. Начало в 20:00.