Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение лиричной пьесы «Говорит Москва»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарской кофейне Booker 5 февраля пройдет читка пьесы «Говорит Москва» (16+)

Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 5 февраля новое событие. Состоится читка пьесы «Говорит Москва» Юлии Поспеловой.

Это лирическое монопроизведение — рассказ о судьбе девушки Светланы, которая родилась в 1920-е и любила своего папу. Он занимал очень важный пост в СССР и много работал, поэтому редко видел дочь. Однако они постоянно писали друг другу письма.

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По словам организаторов, судьба Светланы намертво переплетена с судьбой всего Советского Союза, любящий папа увиден с неожиданных сторон, а культ личности заканчивается задолго до 1953 года. Читает пьесу Елизавета Шейко.

Читка состоится в кофейне Booker по улице Октябрьской, 51. Начало в 20:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на территории старинной кирхи появилось арт-пространство. Сейчас там проходит фотовыставка «ЗимаГрад».

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Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение лиричной пьесы «Говорит Москва»
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