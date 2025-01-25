На территории старинной кирхи появилось арт-пространство. Там проходит выставка «ЗимаГрад»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Logovo Феникса»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Logovo Феникса»

В Краснодаре открылась выставка фотохудожника Дмитрия Фисенко (12+)

В арт-пространстве «Logovo феникса» открылась персональная выставка фотохудожника Дмитрия Фисенко «ЗимаГрад».

Дмитрий Фисенко родился в Туапсе, окончил Краснодарский государственный институт культуры. В 2021 году стал членом Союза фотохудожников России. Дважды стипендиат Министерства культуры РФ.

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Вход на выставку свободный. Арт-пространство «Logovo феникса» находится в здании бывшей лютеранской кирхи по улице Октябрьской, 51. Основательница Елена Гарбузова благоустроила дворик и отреставрировала помещение. Здание с элементами готики построили в 1894 году.

Также в этом доме располагаются краснодарский Союз художников, школа искусств и галерея «Арт Союз».

Как писали Юга.ру, краснодарский блогер Динар Бурангулов показал, как изнутри выглядит Дом купца Лихацкого. Из оригинальных дореволюционных интерьеров сохранилась модерновая лепнина и изразцовая печь. 

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