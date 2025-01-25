На территории старинной кирхи появилось арт-пространство. Там проходит выставка «ЗимаГрад»

Дмитрий Фисенко родился в Туапсе, окончил Краснодарский государственный институт культуры. В 2021 году стал членом Союза фотохудожников России. Дважды стипендиат Министерства культуры РФ.

Вход на выставку свободный. Арт-пространство «Logovo феникса» находится в здании бывшей лютеранской кирхи по улице Октябрьской, 51. Основательница Елена Гарбузова благоустроила дворик и отреставрировала помещение. Здание с элементами готики построили в 1894 году.

Также в этом доме располагаются краснодарский Союз художников, школа искусств и галерея «Арт Союз».