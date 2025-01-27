В парке «Краснодар» зацвели первые крокусы. Их уже успели повредить

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/3485
    © Скриншот из телеграм-канала парка «Краснодар» https://t.me/parkkrd/3485

На территории парка «Краснодар» повредили первоцветы. Жители предположили, почему они сломаны

25 января телеграм-канал парка «Краснодар» показал первоцветы — крокусы, которые зацвели на территории. Их можно увидеть на холме у арт-объекта «Внутренний ребенок», рядом с араукариями, светящимися одуванчиками и немного в Японском саду. 

«Если такие теплые и солнечные дни продлятся, наверняка распустившихся цветов станет гораздо больше», — отметили в пресс-службе парка.

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27 января в соцсетях появились видео со сломанными первоцветами. На кадрах видно, что крокусы лежат отдельно от стеблей, а газоны повреждены.

В комментариях предположили, почему так произошло:

«Бессовестное поведение родителей, которые не смогли следить за своими детьми».

«Может, траву косили?».

«Я не нахожу слов».

«Воспитание, совесть — все мимо».

Напомним, что в начале января посетители парка «Краснодар» повредили новогодние украшения и иллюминации.

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